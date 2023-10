Un membre de l’OTAN offre des armes à l’Arménie

La promesse d’assistance militaire de la France intervient après que l’Azerbaïdjan a récupéré la région séparatiste du Haut-Karabakh

Paris livrera du matériel militaire non spécifié à Erevan, a déclaré mardi la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna lors de sa visite en Arménie. Elle a refusé de donner des détails sur l’arrangement.

« La France a donné son accord à la conclusion de futurs contrats avec l’Arménie qui permettront la livraison de matériel militaire à l’Arménie afin qu’elle puisse assurer sa défense », » a déclaré Colonna, selon la chaîne d’information France 24.

« Je ne peux pas donner beaucoup de détails » elle a ajouté. « Si je dois aller un peu plus loin, sachez qu’il y a des choses qui ont déjà été convenues entre l’Arménie et la France et qui sont en cours. »

La France accueillera également quatre Arméniens blessés dans l’explosion de carburant de la semaine dernière au Haut-Karabakh, a déclaré Colonna après s’être rendu à l’hôpital d’Erevan pour soigner certaines des 300 personnes blessées dans l’explosion, qui a tué au moins 170 personnes.

Sa visite intervient deux semaines après que Bakou a rétabli son contrôle sur le Haut-Karabakh lors des éclairs. « contre-terrorisme » opération, qui a été lancée le 19 septembre et a duré environ 24 heures. Les autorités de l’enclave arménienne, qui s’était séparée de l’Azerbaïdjan dans les années 1990, se sont officiellement dissoutes le 28 septembre dans le cadre du cessez-le-feu. Lorsque la milice locale s’est rendue aux troupes azerbaïdjanaises, plus de 100 000 civils arméniens ont fui vers l’est, ce qui représente près de 90 % de la population estimée du Karabakh.

En savoir plus La « république du Haut-Karabagh » n’existera plus, selon un dirigeant local

Le gouvernement arménien est resté à l’écart pendant les combats. Le gouvernement du Premier ministre Nikol Pashinyan a reconnu et réaffirmé à plusieurs reprises la souveraineté de Bakou sur le Karabakh, tout en tentant de blâmer la Russie pour sa perte et en faisant des ouvertures à l’OTAN.

Moscou a négocié le cessez-le-feu de 1994 qui a mis fin au conflit armé initial au moment où les Arméniens de souche contrôlaient la majeure partie de l’autonomie du Haut-Karabakh de l’ère soviétique, ainsi que plusieurs régions environnantes de l’Azerbaïdjan proprement dit.

L’Azerbaïdjan a riposté en 2020, en utilisant des armes turques achetées grâce aux revenus pétroliers et gaziers. Après un mois de combats, les forces azerbaïdjanaises ont conquis une partie importante du Karabakh et ont coupé la route principale reliant l’enclave séparatiste à l’Arménie proprement dite. Le conflit s’est terminé avec la cession par Erevan de la totalité du territoire azerbaïdjanais précédemment détenu, tout en laissant le statut final du Karabakh à la négociation. Le cessez-le-feu de 2020 a également vu le déploiement de soldats de maintien de la paix russes dans la région.