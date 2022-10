Un membre de l’OTAN introduit des peines de prison pour “désinformation”

Diffuser des messages trompeurs pour “semer la peur et troubler l’ordre public” en Turquie pourrait entraîner jusqu’à trois ans de prison

Le parlement de Türkiye a approuvé une nouvelle législation qui introduit des peines de prison pour les personnes qui propagent “désinformation,” malgré le refus des députés et des militants de l’opposition qui disent que cela limite la liberté d’expression et ne définit pas clairement quels documents doivent être considérés comme “faux.”

Introduite en mai par le parti AK au pouvoir du président Recep Tayyip Erdogan, la loi vise les journalistes et les utilisateurs de médias sociaux accusés de diffuser des informations trompeuses sur la situation du pays. “sécurité intérieure et extérieure” à “Créer la peur et troubler l’ordre public”.

La loi obligera également les sociétés de médias sociaux à transmettre les détails des utilisateurs soupçonnés de propager les informations trompeuses. Il va maintenant au président pour approbation finale, qui devrait avoir lieu dans les prochains jours.

La législation a été fermement combattue par les militants de la liberté des médias et les députés de l’opposition qui la jugent trop vague et ouverte aux abus.

Lire la suite La Turquie bloque deux grands sites d’information occidentaux

Yaman Akdeniz, professeur de droit à l’Université Bilgi d’Istanbul, a déclaré au New York Times que la loi sera utilisée “de manière arbitraire et discriminatoire” et qu’il “manque de garanties juridiques adéquates et offre un large pouvoir discrétionnaire aux procureurs et aux tribunaux.”

La Commission de Venise, qui conseille le Conseil de l’Europe, a également condamné la loi, affirmant jeudi qu’elle aurait une “Effet dissuasif et autocensure accrue, notamment en vue des prochaines élections de juin 2023.”

Le parti AKP a toutefois insisté sur le fait que la loi contient des garanties et que son objectif n’est pas d’éradiquer la liberté d’expression légitime. Mahir Unal, un député du parti d’Erdogan, a déclaré en mai qu’ils travaillaient pour assurer “La liberté d’expression, de critique et la liberté de la presse ne seront pas limitées.”

La Turquie s’est classée 149e sur 180 pays cette année dans l’indice de la liberté des médias de Reporters sans frontières (RSF).