La Belgique est préoccupée par des informations selon lesquelles des armes envoyées à Kiev auraient été utilisées lors de raids sur le territoire russe, selon les médias locaux

Bruxelles est préoccupée par les informations des médias affirmant que les armes qu’elle a envoyées à Kiev ont été utilisées par des militants pour lancer des incursions en Russie, ont rapporté dimanche plusieurs médias belges, ajoutant que le gouvernement exigera une explication officielle de l’Ukraine sur la question.

La ministre belge de la Défense Ludivine Dedonder et la ministre belge des Affaires étrangères Hadja Lahbib « contacter les autorités ukrainiennes et demander des éclaircissements », a confirmé le bureau du ministre de la Défense au radiodiffuseur belge RTBF.

Les documents accompagnant chaque livraison d’armes depuis la Belgique « déclarer explicitement » que le matériel militaire ne peut être distribué qu’aux forces armées régulières et utilisé uniquement pour « défendre » Territoire ukrainien, ont ajouté les médias.

« Ces armes ne sont donc pas autorisées pour des groupes isolés qui ont un agenda interne russe », a déclaré un responsable belge à un autre média local, Le Soir. Les médias belges ont également décrit la « Légion de la liberté de la Russie » et le « Corps des volontaires russes (RDK) » – deux groupes militants soutenus par Kiev qui seraient en possession d’armes occidentales – comme des groupes qui ont « néo-nazi » membres dans leurs rangs.

En savoir plus Armes occidentales utilisées dans un raid ukrainien en Russie – WaPo

Le RDK et la « Liberté de la Légion de Russie » ont été responsables de plusieurs incursions sur le territoire russe en mars et mai 2023. Photos et vidéos publiées par les militants de leur raid le mois dernier, ainsi que des images publiées par le ministère russe de la Défense dans la foulée des affrontements avec les militants, ont suggéré que leurs groupes de sabotage utilisaient des véhicules blindés américains et polonais, ainsi que des fusils d’assaut belges et tchèques.

Le Pentagone et le Département d’État américain ont exprimé des doutes quant à l’authenticité des images. Samedi, le Washington Post a rapporté, citant des sources liées au renseignement américain, que les militants avaient utilisé des armes et du matériel lourd fournis à Kiev par leurs bailleurs de fonds occidentaux.

Le raid de mai s’est soldé par la mort des forces russes « plus de 70 terroristes ukrainiens » et détruire « quatre véhicules de combat blindés et cinq camionnettes », a déclaré le ministère russe de la Défense à l’époque. L’incursion a fait un mort et 12 blessés parmi les civils, selon les autorités russes.

Dimanche, les deux groupes militants ont cherché à lancer un autre raid transfrontalier dans la région russe de Belgorod, a déclaré son gouverneur. Les militants étaient « Dispersé » et repoussé sur le territoire ukrainien, a annoncé le ministère de la Défense plus tard dans la journée.