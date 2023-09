Un membre de l’OTAN infirme ses allégations concernant la chute d’un drone

La Roumanie affirme que des pièces d’un drone russe présumé ont été découvertes près de la frontière avec l’Ukraine

L’épave d’un drone russe présumé a été découverte en Roumanie, a annoncé mercredi le ministre de la Défense Angel Tilvar. Bucarest avait précédemment rejeté l’affirmation de Kiev selon laquelle un drone russe s’était écrasé sur son territoire.

« Je confirme que des pièces pouvant être des éléments d’un drone ont été retrouvées », Tilvar a déclaré à la chaîne d’information Antenne 3 CNN. Les fragments ont été découverts près du village de Plauru, dans le comté de Tulcea, situé sur la côte de la mer Noire, près de la frontière avec l’Ukraine.

Tilvar a déclaré que des experts examineraient les pièces pour confirmer leur origine. Le ministre a promis d’ériger davantage de points d’observation et d’organiser des patrouilles supplémentaires pour surveiller la zone.

« S’il est confirmé que les restes appartiennent à un drone russe, la situation serait totalement inacceptable et constituerait une grave violation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la Roumanie », a-t-il ajouté. » a déclaré le président Klaus Iohannis après avoir été informé de la découverte.

En savoir plus L’Ukraine a gaspillé 17 millions de dollars en drones défectueux – médias

Le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko, a affirmé lundi qu’un drone russe s’était écrasé sur le territoire roumain lors d’une attaque nocturne contre la ville portuaire ukrainienne d’Izmail. Le ministère roumain de la Défense avait alors fermement nié cette affirmation.

Moscou n’a pas commenté la question. Le ministère russe de la Défense a rapporté dimanche que ses drones avaient frappé des dépôts de carburant dans le port ukrainien de Reni, sur la rive gauche du Danube.

La Russie a commencé à frapper les infrastructures portuaires d’Odessa et d’autres villes de la mer Noire en juillet, après que des drones maritimes de Kiev ont attaqué le long pont qui relie la Crimée à la Russie continentale. L’attaque a tué deux civils et blessé une adolescente. L’Ukraine a depuis tenté à plusieurs reprises de frapper le pont avec des drones et des missiles, selon le ministère russe de la Défense.