Un membre de l’Otan fait le point sur ses abris anti-bombes

La Pologne aurait commencé à évaluer ses «lieux de refuge» au milieu de l’escalade du conflit russo-ukrainien

La Pologne aurait commencé à dresser un inventaire des abris anti-bombes du pays pour s’assurer qu’ils sont prêts à être utilisés par le public en cas d’urgence. L’initiative intervient dans un contexte de ciblage accru des infrastructures civiles dans le conflit russo-ukrainien voisin.

Les inspections d’environ 62 000 “lieux de refuge” sont menées par les services d’incendie du district, a rapporté lundi Polstat News, citant les commentaires de Maciej Wasik, vice-ministre polonais de l’Intérieur et de l’Administration. L’examen évaluera si chaque abri est correctement équipé et adapté à l’utilisation. “Sinon, nous prendrons des mesures pour les adapter”, dit Wasik.

Bien que l’initiative intervienne à un moment où le conflit dans l’Ukraine voisine s’intensifie, le fonctionnaire a souligné que les Polonais ne sont pas en danger. “Nous sommes dans l’OTAN, nous faisons partie de l’Union européenne” dit Wasik. “Nous ne participons pas à cette guerre, même si nous soutenons fortement l’Ukraine, mais la Pologne est un pays sûr.”

Nous nous préparons aux scénarios les plus sombres. Nous nous y engageons. Nous y sommes préparés, bien qu’il y ait peu de chances qu’ils se produisent.

L’évaluation de l’abri prendra environ deux mois. C’était prévu à l’avance, a noté Wasik, affirmant que c’était une coïncidence que l’examen des abris ait été rapporté le jour même où la Russie a effectué des frappes aériennes sur des cibles d’infrastructure à Kiev et dans d’autres grandes villes. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les frappes avaient été menées en représailles à ce qu’il a appelé une attaque terroriste ukrainienne contre le pont stratégique de Crimée.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi l’inventaire des abris était en cours plus de sept mois après le début de la crise ukrainienne, Wasik a déclaré que le gouvernement polonais avait été “faire le tri des choses qui avaient été oubliées depuis la guerre froide.” Varsovie a été l’une des voix anti-russes les plus belliqueuses de l’OTAN au milieu du conflit, appelant à des sanctions plus sévères et suggérant que les États-Unis placent des armes nucléaires en Pologne.

Les 62 000 abris civils du pays auraient une capacité combinée d’héberger environ 1,3 million de personnes, ce qui équivaut à seulement 3,4 % environ de la population polonaise. Certaines régions, comme la province de Wielkopolska, ne disposent pas de tels équipements publics. Le ministère de Wasik a suggéré en juin que les Polonais pourraient se réfugier dans les garages et les sous-sols.