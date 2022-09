L’Occident mène une “politique de provocation” envers Moscou, selon le président turc

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a critiqué mercredi le collectif occidental pour avoir sous-estimé la Russie et poursuivi des politiques destinées à provoquer Moscou. Il s’est entretenu avec des journalistes après avoir rencontré son homologue serbe, Aleksandar Vucic, à Belgrade, dans le cadre d’une tournée dans les Balkans destinée à promouvoir la diplomatie régionale d’Ankara.

“Je peux clairement dire que je ne trouve pas l’attitude de l’Occident [towards Russia] droit. Parce qu’il y a un Occident qui suit une politique basée sur la provocation », Erdogan a déclaré lors d’une conférence de presse conjointe avec Vucic mercredi soir, selon l’agence turque Anadolu.

“Je n’ai pas besoin de citer de noms, mais il y a plusieurs pays occidentaux dont nous pensons que l’approche est incorrecte”, a expliqué Erdogan. “Lorsque vous suivez une politique basée sur la provocation, vous ne pouvez pas obtenir de résultats.”

Pendant ce temps, Ankara poursuit un plus “équilibré” politique qui a produit des résultats tels que l’accord sur l’exportation de céréales signé fin juillet, a noté le dirigeant turc. Erdogan s’est rendu à la fois en Ukraine et en Russie et la Turquie continue de faire des affaires avec les deux pays, au grand dam de l’UE.

Je dis à ceux qui sous-estiment la Russie, vous vous trompez. La Russie n’est pas un pays qui peut être sous-estimé.

Le président turc a également commenté les armes et les munitions que l’Occident envoie à l’Ukraine, les appelant “les restes.” La Turquie a vendu un certain nombre de drones Bayraktar à Kiev.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

“Il n’y a pas de gagnants dans une guerre comme celle-ci, mais je pense qu’il y a beaucoup de perdants. Des gens perdent la vie, et il y a aussi le coût financier », a déclaré Erdogan lors de la conférence de presse à Belgrade. La politique d’Ankara est de chercher des moyens de mettre fin rapidement au conflit, a-t-il ajouté. “Malheureusement, je ne pense pas que ce soit possible.”