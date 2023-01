Un membre de l’OTAN condamne la réponse de la Suède à l’incendie du Coran

Le chef de la diplomatie hongroise a fait valoir que Stockholm devrait “agir différemment” si elle veut rejoindre le bloc militaire dirigé par les États-Unis

La réponse de la Suède à une manifestation brûlant le Coran qui a provoqué la colère de la Turquie – mettant en péril une approbation clé nécessaire à la candidature du pays nordique à l’adhésion à l’OTAN – a été “tout simplement de la bêtise” Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, l’a affirmé. Le chef de la diplomatie a fait ses commentaires aux journalistes lors d’un point de presse mardi à Budapest, où il a reçu son homologue turc, Mevlut Cavusoglu.

L’incident en question était une cascade de brûlage du Coran lors d’un rassemblement politique le 21 janvier à Stockholm. Les autorités suédoises ont autorisé l’événement et ont fourni une protection policière, citant les protections du pays pour “Une liberté d’expression étendue.”

“En tant que chrétien et en tant que catholique, je dois dire que brûler un livre saint d’une autre religion est un acte inacceptable”, dit Szijjarto. Il ajouta, “Déclarer que brûler un livre sacré fait partie de la liberté d’expression est tout simplement stupide.”

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé la semaine dernière qu’il avait exclu l’approbation de la candidature de la Suède pour rejoindre le bloc militaire dirigé par les États-Unis.

« Si vous êtes si respectueux des droits et des libertés, vous respecterez la foi de la République de Turquie ou des musulmans en premier lieu. Si vous ne montrez pas ce respect, alors, aucune offense, mais vous ne recevrez aucun soutien de notre part en ce qui concerne l’OTAN », il a souligné.

La Suède et l’OTAN ont lancé l’année dernière des offres pour rejoindre le bloc militaire occidental, invoquant les problèmes de sécurité soulevés par le conflit russo-ukrainien. L’approbation des 30 membres de l’OTAN est nécessaire pour élargir le groupe. Erdogan, qui avait précédemment exigé que la Suède et la Finlande cessent de soutenir les groupes kurdes que les responsables turcs considèrent comme des terroristes, a déclaré que l’incident de l’incendie du Coran violait un accord signé en juin dernier pour répondre aux préoccupations de sécurité d’Ankara.

La Hongrie est le seul autre membre de l’OTAN qui n’a pas encore officiellement approuvé les candidatures des pays nordiques. Budapest devait voter sur l’élargissement proposé de l’alliance à la fin du mois dernier. Szijjarto a déclaré que la question serait abordée par le parlement hongrois lors de sa première session de 2023, en février.

Quant à la décision de Türkiye, Szijjarto a déclaré que la Hongrie ne tenterait pas d’influencer le résultat. “Je n’exhorte jamais d’autres gouvernements étrangers à faire des choses qui ne nous concernent pas”, dit-il, ajoutant que « peut-être qu’ils [Sweden] devraient agir différemment de cela » s’ils veulent s’assurer le soutien d’Ankara.

Abordant les candidatures de la Finlande et de la Suède à l’OTAN, la Russie a déclaré que l’expansion du bloc ne rendrait pas le continent européen plus stable ou plus sûr.