La hausse record des dépenses mettrait fin à des années de coupes militaires

Le gouvernement turc fera plus que doubler ses dépenses militaires l’année prochaine, a déclaré mardi le vice-président Cevdet Yilmaz aux législateurs. L’économie chancelante de la Turquie a entravé ses efforts pour suivre le rythme de ses collègues membres de l’OTAN.

Dévoilé dans le cadre d’un plan de développement quadriennal plus large, le budget militaire proposé pour 2024 verrait les dépenses de défense portées à 1,13 billion de lires (plus de 40 milliards de dollars), contre environ 16 milliards de dollars cette année, a déclaré Yilmaz. S’il est adopté, le budget dépasserait le record établi en 2019, lorsque la Turquie a dépensé plus de 20 milliards de dollars pour son armée, selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI).

Les dépenses militaires du pays ont depuis été réduites de moitié et se situent en dessous des 2 % du PIB exigés par l’OTAN depuis 2020.

Bien que le président turc Recep Tayyip Erdogan ait considérablement renforcé l’industrie d’armement nationale en Turquie, le pays reste le 19e importateur d’armes au monde, selon les chiffres du SIPRI. Alors que l’économie turque est ravagée par une inflation toujours élevée, l’ancien vice-ministre de la Défense Muhsin Dere a admis en mai qu’Ankara n’était pas en mesure d’acheter suffisamment d’armes et de munitions depuis plusieurs années.

« Si Dieu le veut, la situation économique de la Turquie sera bien meilleure et nous répondrons aux besoins de l’armée de A à Z. » dit-il à l’époque.

Yilmaz a déclaré au Parlement que les exportations d’armes turques doubleraient presque l’année prochaine, passant de 6 milliards de dollars à 11 milliards de dollars, tandis que l’industrie de défense du pays serait autosuffisante à 86 %, contre 80 % l’année dernière.

Cependant, le déficit budgétaire de la Turquie s’accroît et a atteint un déficit de 4,6 milliards de dollars en septembre, après un léger excédent enregistré en juillet et août. Le gouvernement a augmenté les taxes sur la valeur ajoutée et sur l’essence dans le but de lever des fonds supplémentaires, même si ces augmentations ne suffiront pas à elles seules à couvrir l’augmentation proposée des dépenses de défense, selon le média Duvar.