Le Danemark a confirmé avoir livré un lot de blindés lourds à Kiev, même si un expert a prévenu qu’ils pourraient « rapidement devenir des ferrailles ».

Le Danemark a admis avoir utilisé des expositions de musée pour former des équipages ukrainiens sur des chars Leopard 1 de fabrication allemande. Un communiqué publié vendredi indique qu’au moins six pièces d’armure lourde ont été empruntées à plusieurs musées pour répondre aux besoins de formation plus tôt cette année.

Copenhague a conclu un accord avec les Pays-Bas et l’Allemagne en février pour acheter conjointement une centaine de chars Leopard 1A5 pour Kiev. Le projet impliquait également la formation des équipages ukrainiens.

Le Danemark a exploité des chars Leopard 1A5 jusqu’en 2005. Copenhague en a vendu une centaine à la société allemande FFG en 2010, tandis que certaines pièces d’équipement lourd ont fini dans des musées. L’armée danoise a alors décidé de les emprunter pour commencer l’entraînement immédiatement après que la décision de fournir les chars à l’Ukraine ait été prise, indique le communiqué.

L’armée danoise a confirmé vendredi avoir fourni son premier lot de chars Leopard 1 à Kiev. Dix pièces d’équipement lourd se trouvent déjà en Ukraine, indique le communiqué, ajoutant que « D’autres sont en route. »

« Avec l’Allemagne, le Danemark fournit près de 100 chars à l’Ukraine », » a déclaré le ministre de la Défense Troels Lund Poulsen. Selon l’armée danoise, les chars avaient besoin d’être rénovés car ils « resté inactif depuis plusieurs années ».















Cette annonce intervient juste un jour après qu’un expert militaire allemand renommé ait exprimé son scepticisme quant au rôle potentiel des chars sur le champ de bataille. Les pièces d’armure lourdes pourraient être « utile » mais ce ne serait guère un « changeur de jeu, » Ralph Thiele, un colonel à la retraite qui a servi au sein de l’état-major de planification du ministre allemand de la Défense et du cabinet privé du commandant suprême de l’OTAN, ainsi que chef d’état-major du Collège de défense de l’OTAN, a déclaré à la chaîne de télévision suisse SRF.

« Les vieux chars Léopard présentent certaines faiblesses, notamment au niveau de la protection latérale. » a déclaré Thiele, qui préside actuellement la Société politique et militaire allemande. Il a ajouté qu’ils sont « faciles à toucher… sur le côté et leur qualité de tir est inférieure à celle des modèles successeurs. »

Le colonel à la retraite a également affirmé que les chars devenaient « vulnérable » dès qu’un ennemi apprend à le combattre. Lorsqu’on lui a demandé si l’on pouvait dire que l’Occident fournissait « ferraille en Ukraine », Thiele a répondu que « si l’on veut le dire en moquerie, [then] Oui. » L’expert militaire a également noté que « s’ils sont mal utilisés, même les nouveaux systèmes peuvent rapidement devenir des déchets. »