La Pologne aurait donné à l’Ukraine plusieurs avions MiG-29 sous couvert de pièces détachées

Au printemps 2022, Varsovie a secrètement livré plusieurs de ses avions de chasse MiG-29 à l’Ukraine, bien que le gouvernement polonais ait officiellement nié de tels accords, a affirmé un journal local, citant des sources.

Selon Dziennik Gazeta Prawna (DGP), les avions ont été envoyés à l’aide d’un «combiné” méthode, ce qui signifie apparemment qu’ils ont été livrés à l’état démonté et déclarés comme pièces de rechange.

“Le fuselage et les ailes sont aussi des pièces détachées”, DGP a écrit mercredi, citant des sources au sein du gouvernement polonais.

En mars, au cours des premiers mois de l’opération militaire russe en Ukraine, Washington a rejeté un projet de transfert d’avions MiG-29 polonais vers l’Ukraine, déclarant que cette décision était « trop escaladé » et risquait d’impliquer directement les États-Unis ou un allié de l’OTAN dans le conflit, déclenchant potentiellement une confrontation directe avec la Russie.

En avril, cependant, le Pentagone a déclaré que des alliés américains non nommés avaient aidé à renforcer la flotte ukrainienne d’avions de combat en faisant des dons non spécifiés. “des pièces de rechange” qui auraient été utilisés pour restaurer de nombreux avions endommagés de Kiev.

Le dernier article de DGP semble maintenant suggérer que cet allié aurait pu être la Pologne, qui, fin avril, a également révélé avoir fourni à l’Ukraine une aide militaire de 7 milliards de dollars, dont la moitié de ses chars, des dizaines d’obusiers, Grad MRLS, et des missiles pour les avions de chasse MiG-29 et Su-27, entre autres munitions.

Au cours des dernières semaines, les États-Unis semblent avoir abandonné certaines de leurs préoccupations antérieures concernant la fourniture d’armes lourdes à l’Ukraine et prévoient désormais de livrer un certain nombre de leurs chars M1 Abrams à Kiev, tandis que l’Allemagne, la Pologne et la Finlande ont l’intention d’envoyer des dizaines de leurs chars Leopard 2. réservoirs.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a répondu à ces livraisons prévues comme preuve que l’Occident est de plus en plus directement impliqué dans le conflit, malgré les politiciens européens et américains qui prétendent le contraire. C’est alors que la Russie a exhorté à plusieurs reprises l’Occident à cesser “pompage” L’Ukraine avec des armes, arguant que cela ne ferait que prolonger le conflit et entraîner davantage d’effusions de sang.