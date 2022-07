Un membre de longue date du conseil du comté de Kane ne demandera pas de recomptage dans la perte primaire républicaine – Shaw Local

Le membre le plus ancien du conseil d’administration du comté de Kane ne passera pas aux élections de novembre.

Le décompte final des votes montre que Barbara Wojnicki, qui représente son district depuis 24 ans, a perdu la primaire républicaine par 11 voix contre David Young. Le décompte final des votes a montré Young avec 896 voix et Wojnicki avec 885 voix.

Barbara Wojnicki, candidate au conseil du comté de Kane (Photo fournie par Barbara Wojnicki)

Lorsqu’elle est arrivée lundi, Wojnicki a déclaré qu’elle n’avait pas encore appelé Young pour concéder, mais qu’elle travaillerait pour le faire élire en novembre.

“Je ne demande pas un recomptage”, a déclaré la femme de Campton Hills. “Je ne pense pas qu’ils aient jamais réussi.”

Young, d’Elgin, n’a pas soumis de questionnaire de candidat à la primaire et n’a pas répondu aux demandes de commentaires envoyées via son site Web de campagne.

Sur son site Web de campagne, Young énumère une interdiction des masques et des vaccins dans le cadre de sa plateforme « America First ». Il énumère également parmi ses priorités la sécurisation des élections, la réduction des taxes foncières, l’élimination de la taxe sur l’essence, la protection des espaces ouverts et le soutien à l’application de la loi grâce à un financement approprié du bureau du shérif du comté de Kane.

Scott Johansen s’est présenté sans opposition à la primaire démocrate du district 15 et affrontera Young aux élections de novembre. Le district 15 comprend Campton Hills et des parties d’Elgin, Lily Lake, Virgil et Pingree Grove.

Wojnicki a déclaré qu’elle était fière de ses contributions au conseil du comté au cours de son mandat de 24 ans. Elle restera au conseil jusqu’à ce qu’un nouveau membre soit élu après les élections de novembre.

“J’ai vraiment apprécié, et ce fut un voyage merveilleux”, a déclaré Wojnicki à propos de son mandat au conseil du comté. “Je souhaite le meilleur à David Young.”