La maison emblématique « Home Alone » est à vendre, mais elle suscite un peu de controverse – car malgré les affirmations des agents immobiliers, TMZ a appris que le film n’avait pas été tourné à l’intérieur.

Au lieu de cela, on nous dit que le film a été tourné à l’école secondaire New Trier Township de Chicago, alors disparue, sur des décors massifs.

Cela dit, l’extérieur ressemble toujours exactement à celui du film… et, à bien des égards, il s’agit de la maison « Home Alone » – même si peut-être pas dans la mesure où beaucoup pourraient le penser. BTW… les internautes semblent confus, certains notant également que le film n’a pas été tourné à l’intérieur tandis que d’autres demandent s’ils ont encore des accessoires du film à la maison.

La maison de 5 chambres et 6 salles de bains à Winnetka, dans l’Illinois, est coté pour 5,25 millions de dollars … et est livré avec un terrain de sport intérieur et un magnifique patio.