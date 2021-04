Alors que Delhi a enregistré mercredi 368 décès supplémentaires par COVID-19 et 25 986 nouveaux cas d’infection, l’approvisionnement en oxygène est resté faible dans la capitale indienne, plusieurs patients et hôpitaux continuant de signaler des pénuries. Au milieu du chaos, un concentrateur d’oxygène acheté par un homme pour soigner son père malade a été accidentellement ramassé par un membre de l’équipe IPL des Chennai Super Kings à l’aéroport.

Tout a commencé quand Anwar, dont le père avait connu de faibles niveaux de SpO2, a décidé d’acheter un concentrateur d’oxygène au lieu d’une bouteille d’oxygène, La minute des nouvelles signalé. Ayant acheté le concentrateur à Bangalore, Anwar lui-même a ramené le concentrateur à Delhi avec lui sur un vol IndiGo. En arrivant à l’aéroport, cependant, Anwar était inquiet lorsque le carton contenant le précieux concentrateur ne s’est pas présenté sur le tapis à bagages. Anwar a fait part de son inquiétude aux autorités et était épuisé après près de 24 heures de coordination avec les autorités lorsqu’un fonctionnaire envoyé a finalement trouvé le carton et lui a envoyé une photo pour confirmer. Selon le TNM rapport, le carton avait atterri de Bengaluru à Delhi à son heure présumée. Mais au lieu d’être récupéré par Anwar, il a été récupéré par erreur par un membre du CSK, qui avait également atterri à Delhi pour leur match IPL au stade Arun Jaitley le 28 avril. L’équipe voyage généralement sur des vols commerciaux réguliers. En raison des restrictions de Covid-19, les joueurs ne sont autorisés à emporter que leurs effets personnels de base. Tous les autres bagages sont transportés séparément et conservés dans une chambre d’hôtel pendant une journée entière à des fins de désinfection avant que les joueurs ne soient autorisés à y accéder.

Dans la nuit du 27 avril, l’équipe CSK s’était rendu compte qu’elle avait accidentellement apporté un bagage supplémentaire de l’aéroport et avait informé le personnel, qui tentait lui-même de localiser un bagage manquant après qu’Anwar eut soulevé la plainte concernant le bagage manquant. La vérification des images de vidéosurveillance a permis au personnel d’identifier la boîte d’Anwar comme étant la même que celle transportée par les membres du CSK jusqu’à leur hôtel. Il a fallu près de 36 heures à Anwar pour récupérer le concentrateur perdu.

Dès que le personnel s’est rendu compte de la confusion, IndiGo a personnellement envoyé le personnel chercher le concentrateur d’oxygène à l’hôtel et le livrer à l’hôpital où le père d’Anwar se rétablissait.

