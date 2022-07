Un membre de l’équipe de “Law & Order” tué par balle lors d’un tournage à Brooklyn – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : José Perez / SplashNews

UN Loi et ordre : crime organisé membre de l’équipe a été tué par balle le 19 juillet alors qu’il était sur le plateau à Brooklyn, New York. “Ce matin. Mardi 18 juillet à 5h15, [a] homme – dont la police a appris plus tard qu’il était Johnny Pizarro34 ans, du Queens – était garé devant le 229 North Henry Street à Brooklyn lorsqu’il a reçu une balle dans la tête et dans le cou », a confirmé un responsable de l’information publique du NYPD à HollywoodLa Vie. “Les services médicaux d’urgence l’ont transporté dans un hôpital local où il a été déclaré décédé. À l’époque, il ne faisait pas respecter le stationnement et on nous a dit que c’était pour le spectacle La loi et l’ordre.” Ils ont ajouté qu’il n’y avait actuellement aucun suspect et qu’aucune arrestation n’avait été effectuée, et que l’enquête était en cours. D’autres médias ont rapporté que la victime avait 31 ans.

Suite Nouvelles

La fusillade a eu lieu dans le quartier Greenpoint de Brooklyn et Johnny a été déclaré mort à son arrivée à l’hôpital Woodhull, par Nouvelles de la SCB. Il était chargé de placer des panneaux «Pas de stationnement» dans la zone et était «employé par une entreprise privée sous contrat avec la production», comme le rapporte Variété.

Il n’y avait aucune sécurité de l’unité de cinéma et de télévision du NYPD au moment du meurtre, par Date limite. On ne sait pas si Johnny avait des liens avec le tueur. Un autre membre d’équipage de Loi et ordre : crime organisé Raconté Date limite il a vu un homme s’enfuir avec « quelque chose sous sa chemise » après les coups de feu.

“Nous avons été terriblement attristés et choqués d’apprendre qu’un de nos membres d’équipage a été victime d’un crime tôt ce matin et en est décédé”, ont déclaré NBC et le studio Universal Television. Variété dans une déclaration commune. «Nous travaillons avec les forces de l’ordre locales alors qu’elles continuent d’enquêter. Nos pensées vont à sa famille et à ses amis et nous vous demandons de respecter leur vie privée pendant cette période. »

En outre, le maire de New York Eric Adams‘ le bureau a publié une déclaration à la suite de la tragédie. « La sécurité de tous les New-Yorkais est notre priorité absolue. Aucun tir n’est acceptable, c’est pourquoi nous travaillons chaque jour pour retirer les armes illégales des rues de New York », a déclaré le secrétaire de presse du maire, Fabien LévyRaconté Date limite. “Le NYPD enquête activement sur la mort par balle d’un membre d’équipage de Loi et ordre : crime organisé tôt ce matin. Nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux collègues de la victime pendant cette période difficile, et nous travaillerons avec diligence pour traduire le suspect en justice et endiguer la vague de violence armée que nous constatons.

Lien connexe Lié: Les conjoints de William Shatner : Rencontrez ses 4 épouses au cours de sa vie

De plus, une résidente du bloc où la fusillade s’est produite était incrédule que les fortes détonations qu’elle a entendues mardi matin étaient des coups de feu. “Je veux dire, c’est fou. C’est insensé », a déclaré la femme Nouvelles de la SCB. “Nous ne soupçonnions même pas vraiment qu’il s’agissait de coups de feu, alors nous nous sommes simplement rendormis… Plus tard, nous nous sommes réveillés, et il n’y avait que des flics partout.”