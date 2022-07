Un membre de l’équipe de “Law & Order” est tué par balle sur le lieu de tournage de Brooklyn

Aucune arrestation n’avait été effectuée et aucun motif n’avait été établi mardi après-midi, a indiqué la police. Un homme petit et mince vêtu d’un sweat-shirt à capuche noir et d’un pantalon sombre a été vu en train de fuir l’endroit où la fusillade s’est produite, a indiqué la police.