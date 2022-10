Un membre de l’Assemblée législative de la Saskatchewan déclare que l’invitation d’un tueur à prononcer le discours du Trône est une « erreur » – Kelowna Capital News

Un membre de l’Assemblée législative de la Saskatchewan a déclaré que c’était une erreur de sa part d’inviter un meurtrier reconnu coupable à assister au discours du Trône du gouvernement provincial sur la répression du crime.

Lyle Stewart a déclaré jeudi dans un communiqué que c’était sa seule décision d’inviter son ami de longue date et électeur Colin Thatcher.

“Rétrospectivement, il s’agissait d’une erreur de jugement car sa présence était une distraction par rapport à un discours du Trône très positif et tourné vers l’avenir, qui comprenait un certain nombre de nouvelles initiatives pour assurer la sécurité des familles de la Saskatchewan dans leurs communautés”, a déclaré Stewart dans le communiqué distribué. par le directeur des relations avec les médias du conseil exécutif.

L’ex-femme de Thatcher, JoAnn Wilson, a été retrouvée battue et abattue dans le garage de sa maison de Regina en 1983.

Thatcher, qui était ministre de l’Énergie sous l’ancien premier ministre conservateur Grant Devine, a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à la prison à vie.

Il a toujours clamé son innocence.

Thatcher, 84 ans, a déclaré mercredi qu’il était heureux d’accepter une invitation de Stewart, qu’il a qualifié de bon ami.

Vêtu d’un blazer et d’une cravate bolo, Thatcher était assis à côté d’un chef de la police provinciale en tant que lieutenant-gouverneur. Russell Mirasty a prononcé le discours établissant l’ordre du jour de la session.

Mirasty a déclaré que le gouvernement s’apprêtait à présenter dans les prochains jours une législation semblable à la loi sur la souveraineté proposée par l’Alberta, la « première loi de la Saskatchewan », qui définirait que la Saskatchewan a compétence exclusive sur ses ressources naturelles et son avenir économique.

Mais c’est l’accent mis sur la répression du crime, avec la présence de Thatcher, qui a suscité le plus de réactions.

«De nombreux résidents de la Saskatchewan considèrent que le gouvernement fédéral est trop indulgent envers les délinquants violents qui commettent des crimes commis avec une arme à feu et trop concentré sur la punition des propriétaires d’armes à feu respectueux des lois», a déclaré Mirasty.

“Cette session, mon gouvernement prendra des mesures importantes pour réprimer l’utilisation illégale et violente d’armes à feu dans la perpétration de crimes afin de garantir que les familles se sentent en sécurité dans leurs communautés.”

Lorsqu’un journaliste de la rotonde lui a demandé s’il pensait que la province avait besoin de mesures plus sévères contre la criminalité, Thatcher a ri et a dit «ça suffit» avant de s’éloigner. Il a ensuite rejoint Stewart pour le thé lors d’une réunion sociale.

“Colin était un député de longue date, et c’est un de mes électeurs et un de mes amis et c’est pourquoi je (l’ai invité) et je suis heureux de l’avoir fait”, a déclaré Stewart à La Presse canadienne mercredi, ajoutant que c’était la première fois. il avait invité Thatcher à un discours du trône.

“Si quelqu’un a le droit d’être ici, c’est Colin Thatcher.”

Il a ajouté que Thatcher, “une personne formidable”, a eu une vie difficile à cause de son séjour en prison.

Stewart et la ministre des Services correctionnels et de la police Christine Tell ont déclaré qu’ils n’étaient pas préoccupés par l’optique d’avoir Thatcher lors du discours.

Le premier ministre Scott Moe n’était pas disponible pour commenter après le discours.

Thatcher a déjà visité la législature en tant que tueur reconnu coupable. En 2006, il a assisté à une cérémonie en l’honneur des premiers ministres décédés qui comprenait son père, l’ancien premier ministre libéral Ross Thatcher.

La chef du NPD de l’opposition, Carla Beck, a qualifié l’invitation de Thatcher d’assister à l’événement de mercredi de « stupéfiante ».

“C’est un gouvernement qui nous montre de plus en plus qu’il est déconnecté, qu’il fait des erreurs bâclées”, a déclaré Beck.

Le taux de violence domestique de la province est l’un des plus élevés au pays, a-t-elle déclaré.

« Je dirais que les décisions prises et l’incroyable manque de conscience de soi de ce gouvernement aujourd’hui ne passeront pas inaperçus auprès des gens de la Saskatchewan. Je suis sûr.”

—Mickey Djuric, La Presse Canadienne

