Un membre de la Vermonters Democratic House briguera un siège au Sénat

MONTPELIER, Vt. (AP) – Les électeurs du Vermont ont choisi le représentant américain Peter Welch dans la primaire du Parti démocrate mardi pour remplacer le sénateur démocrate américain à la retraite Patrick Leahy, qui occupe le siège depuis 1975 et était le dernier du soi-disant Watergate du Congrès bébés.

Welch, le seul membre de l’État à la Chambre des représentants, a facilement battu deux candidats peu connus pour passer aux élections générales de novembre. Au cours des années où il a été au Congrès, Welch a été l’un des meilleurs électeurs du Vermont et serait l’un des favoris pour remporter les élections générales.

Le gouverneur républicain sortant Phil Scott a également remporté la victoire primaire de son parti, battant deux candidats alors qu’il brigue un quatrième mandat. La seule candidate à l’investiture démocrate est la militante Brenda Siegel, de Newfane. L’automne dernier, elle a passé 27 nuits à dormir sur les marches du Vermont Statehouse pour souligner le défi des sans-abrisme de l’État.

Les deux principaux candidats républicains en lice pour affronter Welch dans la course au Sénat sont l’ancienne avocate américaine du Vermont, Christina Nolan, et l’officier à la retraite de l’armée américaine, Gerald Malloy.

Les deux croient qu’ils peuvent gagner le siège, bien que le Vermont soit considéré par beaucoup comme l’un des États les plus libéraux du pays. Aucun républicain n’a représenté l’État à Washington depuis 2001, lorsque feu le sénateur Jim Jeffords a quitté le GOP pour devenir un indépendant, faisant passer le contrôle du Sénat de républicain à démocrate.

La décision de Welch de se présenter au siège du Sénat ouvre son siège à la Chambre, la première fois depuis 2006 qu’il y a eu des ouvertures dans la délégation de trois membres du Congrès du Vermont. Les deux principaux candidats démocrates sont le lieutenant-gouverneur Molly Gray et la présidente du Sénat pro tempore, Becca Balint.

Dans le Vermont bleu profond, il est probable que le vainqueur de la primaire de la Maison démocrate l’emportera facilement en novembre, effaçant ce que certains considèrent comme la tache sur la réputation de l’État libéral de n’être représenté que par des hommes blancs.

Les deux partagent des points de vue politiques similaires. Gray est le candidat centriste soutenu par l’establishment démocrate de l’État, y compris Leahy et les anciens gouverneurs démocrates Howard Dean et Madeleine Kunin. Balint a soutenu l’aile progressiste du parti dans le Vermont, y compris le sénateur indépendant de l’État Bernie Sanders, et des dirigeants progressistes nationaux tels que la représentante Pramila Jayapal, présidente du Congressional Progressive Caucus. Balint a fait campagne avec Sanders à la fin du mois dernier.

Les deux principaux candidats du GOP pour la nomination à la Chambre des États-Unis sont Ericka Redic, de Burlington, et Liam Madden, un vétéran du Corps des Marines de Bellows Falls.

Redic dit que si elle est élue, elle se concentrera sur la lutte contre l’inflation, l’immigration clandestine, l’abus de drogues et la portée excessive du gouvernement, en particulier en ce qui concerne les mandats de vaccination.

Madden, candidat non traditionnel à la primaire républicaine, se dit indépendant. Il a dit qu’il avait pensé à refuser la nomination s’il gagnait, jusqu’à ce qu’il apprenne que cela permettrait au parti de choisir un remplaçant pour le scrutin de novembre.

Élu pour son premier mandat de deux ans en tant que gouverneur en 2016, Scott a consacré son mandat à rendre le Vermont plus abordable et à attirer plus de personnes dans l’État pour contrer une tendance démographique d’une population vieillissante avec une main-d’œuvre en diminution et moins d’écoles. -enfants d’âge.

Anneau Wilson, The Associated Press