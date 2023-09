Un membre de la mafia mexicaine qui dirigeait les rackets du comté de Ventura est tué en Basse-Californie, selon les autorités

Martin Madrigal Cazares, un membre fugitif de la mafia mexicaine qui contrôlait des gangs dans le comté de Ventura depuis une base au Mexique où il a développé un réseau de trafic de drogue et introduit la politique carcérale de style californien dans les prisons mexicaines, a été abattu plus tôt ce mois-ci en Basse-Californie, selon la loi. ont déclaré des sources policières.

Les détails de sa mort restent rares. Les sources, qui ont requis l’anonymat car elles n’étaient pas autorisées à parler de l’enquête en cours, ont déclaré qu’elles n’avaient pas encore été informées par les autorités mexicaines du lieu et du moment où Madrigal, 53 ans, avait été tué.

Expulsé en 2006 après avoir purgé une peine de six ans de prison fédérale, Madrigal, surnommé « le Mal », voyageait entre Tijuana, Rosarito et Ensenada en Basse-Californie, selon les sources. Mis en accusation aux États-Unis pour trafic de drogue et susceptible d’extradition, Madrigal a été libéré à deux reprises au Mexique dans des circonstances qui ne sont pas claires.

Madrigal, selon les sources, opérait dans un monde obscur où des trafiquants de drogue mexicains établis côtoient des membres de gangs californiens déracinés. Certains ont échappé à la justice, tandis que d’autres ont été expulsés vers un pays dont ils se souviennent à peine après avoir grandi aux États-Unis et purgé des peines de prison.

En Basse-Californie, les membres de la mafia mexicaine agissent en tant qu’intermédiaires, selon les sources, en faisant en sorte que les trafiquants envoient de la drogue – principalement de la méthamphétamine – à des contacts en Californie et ailleurs aux États-Unis. Souvent, a déclaré un responsable de l’application des lois, les drogues sont simplement envoyées via des compagnies maritimes commerciales.

Six mois avant sa mort, Madrigal a été arrêté à Rosarito. Les autorités mexicaines ont déclaré que lui et son entourage de neuf hommes se trouvaient dans le plateau d’une camionnette transportant des armes de qualité militaire.

Élevé dans l’est d’Oxnard, Madrigal a fait partie du gang de Colonia Chiques avant d’être intégré à la mafia mexicaine au début des années 2000, a déclaré Leo Duarte, un responsable des prisons d’État à la retraite qui a enquêté sur l’organisation pendant des décennies.

Après être devenu un membre « accompli » du groupe, Madrigal « pensait qu’il n’était que ça et un sac de chips », se souvient Duarte. Son ego démesuré a malmené de nombreux membres de la mafia mexicaine. L’un d’eux était Thomas « Wino » Grajeda, qui a envoyé une lettre à Madrigal qui commençait par : «Orale Martin, juste ces quelques lignes à te dire en espérant qu’elles te trouvent bien, considérant que les choses te sont un peu montées à la tête.

Dans la lettre obtenue par le Times, Grajeda a réprimandé Madrigal pour ce qu’il considérait comme des abus de sa nouvelle autorité. « Gardez à l’esprit », a conclu Grajeda, « vous faites votre lit dans la vie ou dans la vie que nous vivons, puis vous dormez dessus. Je ne veux pas entendre de pleurs plus tard.

Ressortissant mexicain, Madrigal a purgé une peine de 77 mois pour être rentré illégalement dans le pays dans les pénitenciers fédéraux de Victorville et Leavenworth, au Kansas, selon les archives des forces de l’ordre.

Après son expulsion en 2006, Madrigal a conservé le contrôle de son ancien gang et d’autres dans le comté de Ventura, selon les enquêtes du FBI et du département du shérif du comté de Ventura. Des appels téléphoniques ont révélé que les lieutenants de Madrigal collectaient des « impôts » auprès de gangs et de trafiquants de drogue et envoyaient l’argent à Madrigal, qui était détenu dans une prison mexicaine de haute sécurité pour des accusations inconnues.

L’un de ses subordonnés en Californie, Edwin « Sporty » Mora, a appelé l’épouse de Madrigal, Lina Fuentes, et lui a promis d’envoyer une lettre à Madrigal. « Faire savoir à votre mari, jeu pour jeu, ce que je fais ici. Un peu comme qui gère chaque ville », a déclaré Mora, selon un enregistrement de l’appel examiné par le Times.

Mora a déclaré que les cotisations hebdomadaires d’un concessionnaire commençaient à 100 $. « Mais s’ils gagnent une demi-livre, une livre, vous voulez qu’ils leur donnent au moins 250 à 300 dollars par semaine », a-t-il déclaré.

Mora s’est plaint qu’un concessionnaire avait proposé de payer seulement 500 $ par mois. «J’ai dit: ‘Ecoute, chien. Faisons le calcul. Vous gagnez entre 35 et 4 000 $ par mois. Et tu veux me dire que tu ne vas me donner que 500 $ ?’ où vous ne recevrez pas ces 4 000 $.

Mora a demandé à Fuentes d’obtenir la bénédiction de son mari pour « écraser » un membre du gang Oxnard qui prétendait faussement travailler pour la mafia mexicaine. « Je dois faire une déclaration avec cet imbécile », a-t-il déclaré.

Fuentes a déclaré qu’elle enverrait la demande par l’intermédiaire d’un avocat qui rendait visite à Madrigal en prison. « Je sais déjà – vous savez déjà – ce qu’il va dire », a déclaré Fuentes à Mora.

Madrigal, Fuentes et Mora ont tous été inculpés devant un tribunal fédéral en 2013 pour complot en vue de faire du trafic de méthamphétamine dans le comté de Ventura. L’affaire fédérale de Mora a été classée sans suite après que les procureurs du comté l’ont reconnu coupable de complot en vue de commettre des extorsions et du trafic de drogue en 2015. Aujourd’hui âgé de 39 ans, Mora purge une peine de 23 ans dans la prison d’État de Calipatria.

Fuentes reste un fugitif. Les procureurs ont déposé des documents pour extrader Madrigal du Mexique, où ils ont déclaré qu’il purgeait déjà une peine de prison à vie, mais il n’a jamais été remis aux autorités américaines – et a finalement été libéré.

Madrigal s’est retrouvé engagé dans une âpre lutte de pouvoir avec un autre membre de la mafia mexicaine, Michael « Mike Boo » Moreno, qui contestait non seulement l’emprise de Madrigal sur la région de Ventura, mais aussi ses collections de racket dans les prisons de Californie et du Mississippi, selon des appels sur écoute.

Informé que certains détenus suivaient toujours les instructions de Madrigal, Moreno a été entendu sur l’écoute électronique dire à un subalterne : « Celui qui continue, il va à l’encontre de ce que nous leur disons, mec. »

« Il a déjà eu son opportunité », a poursuivi Moreno. « Il a eu ses chances. Nous lui avons accordé le bénéfice du doute. Et il a encore foiré. Et quiconque continue à baiser avec lui après que nous le leur ayons déjà dit, il aura aussi des ennuis.

Moreno a été arrêté en Californie en 2013 et libéré cette année après avoir plaidé coupable de complot en vue de distribuer de la méthamphétamine.

Selon les archives et sources, au moins une demi-douzaine de membres de la mafia mexicaine de Californie opèrent désormais en Basse-Californie. Madrigal n’était pas le premier d’entre eux à être tué.

Francisco « Sleeper » Escalante et Ramon « Thumper » Tanory, tous deux membres du gang de la 18e rue qui ont purgé des peines de 21 ans dans une prison fédérale pour distribution de cocaïne, faisaient affaire avec des trafiquants de drogue mexicains en Basse-Californie lorsqu’ils sont entrés en conflit avec la mafia mexicaine. des membres du système pénitentiaire californien qui pensaient que les deux n’avaient pas été « correctement examinés », indique un document des forces de l’ordre. Les deux hommes ont été tués au Mexique en 2019.

Le soir du 24 janvier 2023, des agents de la police de Tijuana et de la Garde nationale mexicaine ont arrêté Madrigal et neuf autres hommes près des plages de Rosarito, ont rapporté les médias mexicains.

Les hommes voyageaient à bord d’un Ford F-150 immatriculé en Californie et transportant un arsenal de fusils d’assaut et d’armes de poing, ont indiqué les autorités. La police les a arrêtés sous l’accusation de possession d’armes que seuls les militaires sont autorisés à porter, a rapporté le journal Punto Norte. Les autorités de Basse-Californie ont publié des photographies de Madrigal et des autres détenus, le visage flou, debout devant une table garnie des armes saisies.

Détenu dans une prison de Tijuana, Madrigal a découvert que de nombreux détenus étaient des membres de gangs californiens expulsés, habitués à obéir aux ordres de la mafia mexicaine, a déclaré un responsable de l’application des lois qui n’était pas autorisé à parler aux médias et a requis l’anonymat. Il a commencé à taxer le trafic de drogue et à imposer des mesures disciplinaires à ceux qui n’y participaient pas, a indiqué la source, et il s’est avéré un tel casse-tête pour les administrateurs qu’ils l’ont transféré de prison en prison, dans l’espoir de briser son emprise sur le racket des prisons.

À un moment donné, Madrigal a été libéré bien qu’il ait été cité dans deux affaires américaines – une fédérale et une autre dans le comté de Ventura – dans lesquelles il faisait l’objet d’une extradition. Les responsables américains ont déclaré que leurs homologues mexicains n’avaient jamais expliqué pourquoi Madrigal avait été autorisé à se libérer.

Les responsables du bureau du procureur général mexicain n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Une source proche du trafic de drogue à Tijuana, qui a requis l’anonymat par crainte de représailles de la part de la mafia mexicaine, a déclaré qu’au moment de sa mort, Madrigal faisait affaire avec deux frères, René et Alfonso Arzate Garcia, que les responsables du ministère du Trésor ont nommés le mois dernier. comme les patrons de la place du cartel de Sinaloa à Tijuana.

On ne sait pas exactement si les relations de Madrigal avec des trafiquants de drogue ou un conflit interne au sein de la mafia mexicaine ont conduit à sa mort, ont déclaré des responsables américains. Une source qui a vu une photo du corps de Madrigal a déclaré qu’il avait habillé le rôle du gangster californien jusqu’au bout : il portait un maillot des Chicago Bears et un pendentif Santa Muerte autour du cou.