À l’époque, la société Blackwater avait été engagée pour assurer la sécurité des diplomates américains en Irak. Quatre ans après l’invasion de l’Irak en 2003, Saddam Hussein est finalement tombé. Les quatre hommes, des vétérans militaires qui travaillaient comme sous-traitants pour le département d’État, ont ouvert le feu dans le rond-point très fréquenté, tuant 14 Irakiens, dont un enfant, et en blessant plus d’une douzaine.

Nicholas Slatten a été reconnu coupable de meurtre, tandis que Paul Slough, Evan Liberty et Dustin Heard ont été reconnus coupables de meurtre au deuxième degré en 2014 après un procès d’un mois devant un tribunal fédéral à Washington. Chacun avait plaidé non coupable.

Abbas a laissé une femme et quatre enfants. Le plus âgé était en deuxième année d’université et le plus jeune était en dernière école primaire au moment de sa mort. Il était content de sa vie, se souvient Fadel.