Un membre de la famille d’Ekta Sharma fait des révélations choquantes

Après la déclaration d’Ekta Sharma sur les allégations contre Pearl V Puri, l’un des membres de sa famille, Aarti Puri, s’est rendu sur sa page Instagram et a partagé une note concernant l’affaire. Elle a écrit sur la façon dont Ekta était dans un mariage toxique pendant près d’une décennie et a traversé tellement de choses. Aarti a ensuite écrit des révélations choquantes au stylo. Elle a soutenu Ekta et aussi Pearl qui a été arrêtée après avoir été accusée d’avoir violé une mineure.

Aarti a écrit: « Chers tous, nous, en tant que famille élargie d’Ekta Sharma, aimerions vous faire savoir qu’elle est dans un mariage extrêmement toxique depuis 10 ans et qu’elle n’a pas non plus sa fille depuis deux ans. Nous, y compris Ekta, soutenons Pearl V Puri , et j’espère que justice sera bientôt rendue. »

Elle a en outre écrit: « Ekta Sharma se bat depuis longtemps pour la garde de sa fille et ici, son mari crée tout ce jeu de désordre et de blâme et finit par trouver un moyen détourné de nuire à la réputation d’Ekta Sharma devant le système judiciaire afin qu’elle n’obtient pas la garde de l’enfant.

Aarti a ajouté: « Elle (Ekta) est totalement brisée et trouvera son terrain pour sortir au grand jour. Elle a pleinement besoin de votre soutien et elle-même soutient Pearl V Puri parce que Pearl est innocent. Elle comprend également que la perle a été inutilement encadrée et est tout à fait pour le soutenir. C’est l’un des scénarios les moins chers jamais écrits par son mari Anil Dhonde. Nous sommes convaincus que la vérité finira par prévaloir. »

Ekta, plus tard, a partagé la publication d’Aarti sur sa page Instagram.

Divya Khosla Kumar s’est également rendue sur sa page Instagram et a publié une déclaration claquant le mari d’Ekta Sharma tout en apportant son soutien à Pearl V Puri.