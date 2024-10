Liam Gallagher réagit à la récente représentation de lui et de son frère, Noel Gallagher dans un sketch de « Saturday Night Live » sur Oasis – et on peut dire sans se tromper qu’il n’était pas un fan.

Lors de l’épisode du 12 octobre de « SNL », animé par Ariana Grande avec l’invité musical Stevie Nicks, l’émission s’est moquée de la récente réunion d’Oasis. Après des années de rivalité, les frères Liam et Noel Gallagher ont annoncé en août qu’ils réuniraient à nouveau le groupe pour une série de concerts l’année prochaine. Donc dans le dernier Segment « Mise à jour du week-end »les comédiens Sarah Sherman et James Austin Johnson se sont fait passer pour les frères et ont commenté leur réconciliation inattendue.

Sherman et Johnson ont tous deux utilisé des accents britanniques exagérés en se donnant des coups de coude et en échangeant des fouilles. « Il est méchant, Colin! » Sherman, qui jouait Liam Gallagher, l’a dit à Colin Jost avant de tirer la langue à Johnson.

Les frères ont alors déclaré que les seuls sujets sur lesquels ils pouvaient s’entendre étaient liés aux dessins animés. Ils considéraient certains personnages de « Bob l’éponge », « Les Tortues Ninja » et « Les Razmoket » comme des « légendes ».

La trêve n’a pas duré longtemps car ils ont commencé à se bousculer et à se pousser de manière ludique avant de se disputer à nouveau.

Une fois installés, Jost a déclaré : « Les gars, écoutez, j’ai vraiment besoin que votre tournée fonctionne, d’accord ? Parce que j’ai déjà acheté des billets et que je suis sur le point de me battre si fort que je remporte le prix du « garçon blanc de l’année ».

« Liam et Noel Gallagher » ont attribué quelques statuts de « légende » supplémentaires à d’autres personnages et films avant la fin du segment.

Même si le sketch a suscité beaucoup de rires de la part du public en direct, il y avait au moins une personne qui ne riait pas : Liam Gallagher.

Lorsqu’un fan a retweeté le sketch sur X et a demandé à Liam Gallagher s’il l’avait vu, le musicien a sarcastiquement a répondu« Sont-ils censés être des comédiens. »

Mais sa réaction n’a pas découragé Sherman qui a retweeté Liam Gallagher et répondu« LÉGENDE !!!!!!!! » avec un emoji les mains levées.

Liam Gallagher, qui répond fréquemment aux fans sur X, n’avait pas fini de critiquer le sketch. Lorsqu’un autre fan lui a demandé ce qu’il pensait du portrait, il tweeté« Atroce ».

Un troisième a suggéré qu’ils pourraient faire une meilleure usurpation d’identité et il a écrit« Même. »

Un autre a dit que les frères étaient plus drôles que la série ne le laissait entendre et Liam Gallagher a répondu« EXACTEMENT. »

Même si le Britannique ne semblait pas penser que l’imitation était exacte, les deux frères ont eu des retombées publiques qui ont duré des années après la séparation d’Oasis en août 2009. Le 25 août, Liam et Noel Gallagher ont surpris les fans en annonçant une réunion. en partageant un graphique sur Instagram.

Deux jours plus tard, le groupe a publié les dates des concerts et les informations sur la vente de billets sur les réseaux sociaux pour leur tournée au Royaume-Uni et en Irlande en 2025.

En septembre, ils ont annoncé que la tournée s’étendrait à l’Amérique du Nord. Ils donneront une série de spectacles à Toronto, Chicago, East Rutherford, New Jersey, Los Angeles et Mexico à partir d’août 2025. Plus récemment, ils ont annoncé dates en Australie.