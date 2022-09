Un membre de la commission de planification du comté de Kendall est proposé pour une nomination au siège vacant du conseil d’administration du comté – Shaw Local

Le conseil du comté de Kendall, Scott Gryder, devrait nommer Ruben Rodriguez, membre de la commission de planification régionale du comté de Kendall, pour occuper un siège vacant au conseil du comté, selon des documents du comté.

S’il est approuvé par les membres du conseil lors d’une réunion mardi soir, le 5 janvier, Rodriguez, de Yorkville, remplacera Matt Prochaska, un ancien membre du conseil qui a été élu pour un mandat de quatre ans en tant que greffier du comté en novembre.

Rodriguez servirait le reste du mandat de Prochaska au conseil du comté, qui se termine en novembre 2022.

Les responsables du comté examineront également les affectations de comité proposées par Rodriguez lors de la réunion de mardi soir, qui comprennent des sièges dans les comités de la santé et de l’environnement, du contrôle des animaux, du travail et des griefs, et du droit, de la justice et de la législation, selon des documents du comté.

Selon sa page Linkedin, Rodriguez est le vice-président de Bank of America pour l’architecture des systèmes de négociation de back-office dérivés. Il a obtenu un diplôme en génie électrique de la Southern Illinois University à Carbondale en 1985.