Un membre de la Banque centrale européenne déclare que le marché évalue mal les hausses de taux et s’attend à d’autres à venir

DAVOS, Suisse – La Banque centrale européenne ne s’arrêtera pas à une seule hausse de 50 points de base lors de ses prochaines réunions de fixation des taux, a déclaré jeudi à CNBC un membre du conseil d’administration.

“Cela ne s’arrêtera pas après une seule hausse de 50 points de base, c’est certain”, a déclaré Klaas Knot, qui est gouverneur de la banque centrale néerlandaise, à propos des prochaines mesures de la BCE.

La Banque centrale européenne a relevé ses taux à quatre reprises en 2022, portant son taux de dépôt à 2 %. La banque centrale a déclaré en décembre qu’elle augmenterait encore les taux en 2023 pour faire face à une inflation vertigineuse.

Des données récentes ont montré un ralentissement de l’inflation globale, même si elle reste bien au-dessus de l’objectif de 2 % de la BCE.

L’inflation de décembre s’est établie à 9,2 % dans la zone euro, selon les chiffres provisoires. Il s’agit de la deuxième baisse mensuelle consécutive de la hausse des prix dans la zone euro. Cependant, Knot ne pense pas que toutes les données récentes soient “encourageantes”.

“Ce que nous avons vu jusqu’à présent, ce sont des données qui ne sont pas encourageantes de notre côté”, a-t-il déclaré lors du Forum économique mondial de Davos.

“Nous avons vu une autre lecture de l’inflation où il n’y avait aucun signe de ralentissement de [the] pressions inflationnistes sous-jacentes. Nous devons donc faire ce que nous devrons faire, et l’inflation sous-jacente n’a pas encore tourné le coin dans la zone euro et cela signifie que les développements du marché que j’ai vus, disons, ces deux dernières semaines ne sont pas entièrement bien accueillis par Ma perseption. Je ne pense pas qu’ils soient compatibles avec un retour rapide de l’inflation vers 2%”, a déclaré Knot.

Les acteurs du marché s’attendent à ce que la BCE relève ses taux lors de sa prochaine réunion en février. La question plus large est de savoir si la banque centrale devient trop agressive avec sa politique de resserrement et limite la croissance économique. Cependant, Know a clairement indiqué qu’il y aurait au moins deux autres hausses de taux.

“La majeure partie du terrain que nous devons couvrir, nous le couvrirons à un rythme constant de multiples hausses de 50 points de base”, a-t-il déclaré.

“Je ne peux pas dire à l’avance où ce genre de hausse de 50 points de base va s’arrêter, mais il est très clair que notre présidente a utilisé le pluriel dans ses propos, j’utilise le pluriel ici. Donc ça ne s’arrêtera pas après un hausse unique de 50 points de base, c’est sûr.”