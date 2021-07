Un membre de DMK qui a comparé les hanches des femmes à la tête de manuel TN Made ‘Barrel’

L’animatrice de télévision populaire et membre de Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) Dindigul Leoni, qui avait déjà été critiquée pour avoir tenu des propos insensibles contre les femmes, a maintenant été nommée à la tête de la Tamil Nadu Textbook and Educational Services Corporation, qui est responsable de la publication, de l’impression, et vendre des livres gratuitement au gouvernement et aux écoles subventionnées par le gouvernement. Elle vend également aux écoles privées à un tarif fixé par le gouvernement.

Alors qu’il faisait campagne pour son parti en mars de cette année, avant les prochaines élections à l’Assemblée du Tamil Nadu, Leoni avait établi un parallèle entre les vaches et les femmes et avait comparé les parties du corps des femmes avec un « tonneau ». Il a déclaré: « Les femmes boivent maintenant du lait de vaches étrangères, ce qui est la raison pour laquelle elles prennent des kilos en trop », et a fait des gestes de la main obscènes pour appuyer ses propos.

« Dans une étable, les gens utilisent une machine à traire pour les vaches étrangères. De nos jours, les femmes boivent du lait de vaches étrangères à cause duquel elles ont pris du poids. À cette époque, la hanche d’une femme ressemblait au nombre 8 (avait des courbes). Lorsqu’elle a soulevé son enfant, le petit est resté sur la hanche. Mais maintenant, ils sont devenus comme un tonneau à cause duquel les femmes ne peuvent pas porter leurs enfants sur leurs hanches », avait-il remarqué.

La nomination de Leoni à la tête à la suite du commentaire sexiste a maintenant déclenché une dispute. Le leader de l’aile jeunesse du PMK, Anbumani Ramadoss, a exhorté le gouvernement à retirer sa décision. S’adressant à Twitter, il a écrit qu’il ne peut y avoir de pire insulte à cette position que d’embaucher quelqu’un qui a survécu pour parler de façon désobligeante des femmes ! Il a ajouté : « Que sait une personne qui parle de la taille et des hanches des femmes de l’étude ? Le travail de l’entreprise de manuels est de produire des manuels qui développent les connaissances. Quel est le sort des élèves qui lisent les manuels rédigés sous la direction de Leoni ? »

« Le gouvernement devrait retirer Leoni du poste sacré de chef de l’institut des manuels scolaires et embaucher un éducateur qualifié ! », a-t-il écrit.

.லியோனி நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார். பேசுவதையே பிழைப்பாகக் கொண்ட ஒருவரை இந்த பதவியில் அமர்த்துவதை விட, மோசமாக அவமதிக்க முடியாது! (1/3)— Dr ANBUMANI RAMADOSS (@draramadoss) 8 juillet 2021

Un autre avocat du même nom, Kasturi Shankar, s’est adressé à Twitter pour critiquer la décision du gouvernement du Tamil Nadu. Elle a écrit : « Dindugal Leoni a été nommé à la tête de la société des manuels scolaires et des services éducatifs de TN. Pouvons-nous nous attendre à des leçons sur DMK « histoire » DK « études sociales », les « chiffres » de films et les « chiffres » des femmes ?! (sic) »

.லியோனி நியமனம்.சபாஷ். . Dindugal Leoni nommé chef de TN manuels et services éducatifs corpn. Pouvons-nous nous attendre à des leçons sur DMK « histoire » DK « études sociales », les « chiffres » de films et les « chiffres » des femmes ?! pic.twitter.com/NRvb254foh– Kasturi Shankar (@KasthuriShankar) 7 juillet 2021

Un membre du parti aurait tenté d’intervenir pendant le discours de Leoni, cependant, le chef n’a pas été découragé par l’interruption et a continué à faire des commentaires irrespectueux sur l’apparence des femmes.

Réagissant aux remarques de Leoni, le président de l’aile des arts et de la culture du BJP, Gayathri Raguramm, les a qualifiées de honteuses. « Quelle honte, quel lait boit-il ? Sait-il ce qui arrive au corps des femmes après la grossesse ou pendant les changements hormonaux ? @KanimozhiDMK qu’aimez-vous dire à ce genre d’homme machiste ? Est-ce le respect que les gens du parti ont pour les femmes (sic) ? tweeté.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici