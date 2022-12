Un membre de Buckingham Palace démissionne après avoir demandé à plusieurs reprises à une femme noire de quel pays elle « vient vraiment »

Un membre honoraire de la maison de Buckingham Palace a démissionné après avoir demandé à plusieurs reprises à une femme noire qui dirige une organisation caritative pour les survivants de violences domestiques de quel pays elle “venait”, malgré son insistance, elle était de nationalité britannique.

La conversation a été détaillée sur Twitter par Ngozi Fulani, directeur général de Sistah Space, un refuge de l’est de Londres qui fournit un soutien spécialisé aux femmes d’origine africaine et caribéenne.

L’incident a eu lieu lors d’une réception organisée par Camilla, la reine consort, pour les femmes qui luttent contre la violence domestique.

Fulani a déclaré que lorsqu’elle a dit à un membre de sa famille qu’elle venait de l’est de Londres, on lui a demandé: “Non, de quelle partie de l’Afrique venez-VOUS?”

Le palais a déclaré avoir pris l’incident très au sérieux et enquêté sur les “commentaires inacceptables et profondément regrettables”.

La Press Association britannique et un certain nombre d’autres médias britanniques ont identifié la femme qui a fait ces remarques comme étant Lady Susan Hussey, qui a été la dame d’honneur de la reine Elizabeth II pendant plus de 60 ans. Elle est également la marraine du prince de Galles.

Fulani a nommé le membre de la maison du palais uniquement comme Lady SH. Buckingham Palace a refusé de commenter l’identité de l’individu.

L’incident suscitera des inquiétudes au palais suite aux allégations de racisme de Meghan, la duchesse de Sussex, mariée au prince Harry. Meghan, une Américaine biraciale, a déclaré l’année dernière qu’un membre de la famille royale lui avait demandé quelle couleur de peau son bébé aurait lorsqu’elle était enceinte de son premier enfant.