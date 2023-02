Un membre capturé du groupe Wagner a plus “peur de Poutine” que de mourir au combat, selon un soldat ukrainien

Le président russe Vladimir Poutine (à gauche) regarde le ministre de la Défense Sergueï Choïgou (à droite) lors d’un défilé militaire à Pskov, en Russie, le 1er mars 2020. (Mikhail Svetlov/Getty Images)

Un soldat russe capturé a déclaré qu’il avait plus peur de Vladimir Poutine que de mourir au combat.

“Nous avons peur de Poutine”, se souvient un soldat ukrainien.

Le soldat ukrainien a déclaré que l’homme avait rejoint le groupe russe Wagner pour effacer son casier judiciaire.

Pour plus d’histoires, rendez-vous sur www.BusinessInsider.co.za.

Un combattant capturé du groupe russe Wagner a déclaré à ses ravisseurs ukrainiens qu’il avait plus peur du président russe Vladimir Poutine que de mourir sur le champ de bataille, un soldat ukrainien révélé à CNN.

Dans un enregistrement audio passé en revue par CNN du soldat ukrainien interrogeant le prisonnier russe, Andriy a dit à l’homme : “De toute évidence, vous savez que vous serez tué [in battle.] Mais vous avez peur de vous battre pour votre liberté dans votre pays.”

“Oui, c’est vrai”, se souvient le soldat ukrainien nommé Andriy. “Nous avons peur de Poutine.”

Le combattant Wagner était un ingénieur, a rapporté CNN, citant l’enregistrement audio. Selon CNN, il avait commencé à vendre de la drogue en Russie pour gagner plus d’argent à côté, et il a rejoint Wagner dans l’espoir d’effacer son casier judiciaire afin que sa fille, qui veut être avocate, se heurte à moins d’obstacles dans son avenir.

Dans l’enregistrement passé en revue par CNN, Andriy a demandé à l’homme quand il s’était rendu compte qu’il n’était “que de la viande”, ce à quoi il a répondu : “Lors de la première mission de combat. Ils nous ont amenés sur la ligne de front le 28 décembre. Ils nous ont envoyés hier soir. “

Le président russe Vladimir Poutine est “désespéré d’une victoire de quelque nature que ce soit” avant le premier anniversaire de son invasion en Ukraine, et il envoie ses troupes dans certaines des zones les plus défendues d’Ukraine pour tenter de l’obtenir, un ancien général australien dit Insider plus tôt ce mois-ci.

Pour y parvenir, la Russie a envoyé des prisonniers et des troupes fraîchement mobilisées sur les lignes de front pour ouvrir la voie à ses forces mieux entraînées, qui interviendront plus tard, a déclaré un responsable américain. Initié signalé précédemment.

Les troupes sont souvent recrutées par le groupe Wagner, un entrepreneur militaire privé étroitement lié au Kremlin. La Maison Blanche a déclaré en janvier que le groupe comptait environ 10 000 mercenaires et 40 000 anciens prisonniers déployés à travers l’Ukraine.

Plus tôt ce mois-ci, Le président des chefs d’état-major interarmées, le général Mark Milley, a estimé que la Russie a perdu “bien plus de 100 000” soldats en presque une année complète de bataille.