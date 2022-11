Un membre 4-H du comté d’Ogle participera à un programme spécial de recherche sur la littératie en santé – Shaw Local

Lydia Sherburne du comté d’Ogle fait partie d’un groupe restreint de jeunes 4-H choisis comme ambassadeurs du programme dans un projet de littératie en matière de données sur la santé, a déclaré l’extension de l’Université de l’Illinois dans un communiqué de presse.

Les autres 4-Hers de l’équipe inaugurale sont Taylor Woodring du comté de Jersey; Brayden Wilson du comté de La Salle; Pritika Jakka du comté de McLean ; Sofie Heidrich du comté de Kendall ; et Taj Dipenshah, Elizabeth Martinez et Carlos Martinez, tous du comté de Cook.

En tout, 15 adolescents de tout l’État participeront en procédant à des évaluations des besoins en matière de santé dans leurs communautés. Ils développeront et mèneront également des projets d’analyse de données pour résoudre tout problème découlant de leurs évaluations. Les étudiants et les professeurs de l’Université de l’Illinois serviront de mentors.

Le projet s’appelle Health Data Literacy Ambassadors et est dirigé par Rachel M. Magee, professeure adjointe. Les professeures associées Catherine Blake et Jana Diesner sont co-chercheuses.

«Notre collaboration interdisciplinaire relie des chercheurs ayant une expertise en informatique de la santé, en analyse de données, en services aux jeunes et en engagement communautaire des jeunes avec des experts en extension profondément expérimentés dans le développement positif des jeunes, la santé, la nutrition et le bien-être», a déclaré Magee.

Elle a déclaré que le projet prendrait deux ans.

«Cette collaboration a le potentiel de créer un modèle durable pour d’autres programmes d’ambassadeurs de la littératie des données pour l’Illinois 4-H, de poursuivre les efforts pour résoudre les problèmes critiques dans tout l’Illinois à travers le prisme de l’analyse de données, de continuer à autonomiser les jeunes en tant qu’agents de changement, en soulignant les cheminements de carrière , et établir des liens et de nouveaux partenariats entre les communautés locales et l’Université », a déclaré Magee.

Magee, un ancien bibliothécaire, est un défenseur des jeunes qui enseigne et fait des recherches sur la technologie des jeunes et les pratiques de l’information. Elle est titulaire d’un doctorat en études de l’information de l’Université Drexel et d’une maîtrise en ressources informationnelles et en bibliothéconomie de l’Université de l’Arizona.