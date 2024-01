Un mélange hivernal comprenant de la neige et de la pluie verglaçante s’installe dans la région métropolitaine de Détroit lundi – Voici à quoi s’attendre

Météo 4Warn – DIMANCHE: Ciel partiellement nuageux, restant sec. Maximum : 25. Vents : Ouest 5-10 MPH.

DIMANCHE SOIR: Nuages ​​croissants, ciel devenant généralement nuageux. Minimum : 14. Vents : du sud-ouest de 5 à 15 mph.

LUNDI: Ciel nuageux. Des averses de neige se développeront dans l’après-midi. Neige se changeant en un mélange hivernal de neige, de grésil et/ou de pluie verglaçante en soirée. Une légère accumulation de neige est possible avant le passage au mélange hivernal. Maximum : 32. (Les températures élevées ne seront atteintes que tard dans la soirée). Vents : SW 5-15 MPH avec des rafales pouvant atteindre 25 MPH.

LUNDI SOIR: Ciel nuageux. Mélange hivernal de grésil, de pluie verglaçante et de pluie probable. Une légère accumulation de glace possible, surtout au sud de la I-69. Minimum : 30. Vents : du sud-ouest de 5 à 15 MPH avec des rafales pouvant atteindre 25 MPH.

MARDI: Ciel nuageux. Mélange hivernal de grésil, de pluie verglaçante et de pluie probable le matin, se changeant en pluie l’après-midi. Maximum : 36. Vents : sud-est 5-10 MPH.

Après avoir eu un peu de soleil et une couverture nuageuse ainsi que des températures froides pour commencer le week-end, nous allons réchauffer un peu les choses et garder le soleil autour pour la fin du week-end.

Dimanche sera une belle journée, les températures de l’air seront plus chaudes tout au long de l’après-midi par rapport à ce que nous avons dû commencer le week-end, mais le refroidissement éolien sera toujours plutôt froid, à un chiffre le matin, se réchauffant. chez les adolescents dans l’après-midi. Les températures élevées se dirigeront vers le bas et le milieu des années 20 dimanche après-midi.

Si vous prévoyez de vous rendre au match des Lions de Détroit cet après-midi, vous aurez besoin de tout l’équipement d’hiver. Le soleil et les nuages ​​resteront présents, avec des températures allant dans les années 20 à l’heure du déjeuner jusqu’à l’après-midi, tombant dans les adolescents à la fin du match avec des refroidissements éoliens à un chiffre.

Les nuages ​​augmenteront dans la nuit dans la première partie de lundi avant que notre prochain système hivernal ne se dirige vers nous pour commencer la semaine. Les minimums de la nuit chutent chez les adolescents.

Des averses de neige se formeront au fur et à mesure que nous travaillerons jusqu’au lundi après-midi jusqu’au début de la soirée de lundi. Les températures se réchaufferont progressivement tout au long de la journée et jusque tard dans la soirée, où nous n’atteindrons notre maximum diurne que tard lundi soir. Avec le réchauffement des températures, attendez-vous à ce que les averses de neige se transforment en un mélange hivernal et en pluie verglaçante pour les zones situées le long et au sud de la I-69. Les zones situées au nord de la I-69 ont de meilleures chances de rester enneigées pendant une bonne partie de cet événement. Les températures élevées se dirigeront vers le point de congélation tard lundi soir.

Nous conserverons le mélange hivernal de pluie verglaçante et de pluie dans les prévisions pour la nuit de lundi soir et mardi. Il y a un risque d’une légère accumulation de glace, après une légère accumulation de neige avec les averses de neige qui se développeront lundi. Cette pluie verglaçante pourrait avoir un impact sur les déplacements vers l’école et le travail mardi matin. Durant la nuit, les températures descendront dans les années 30 inférieures de lundi soir jusqu’à tôt mardi matin, puis les températures se dirigeront vers le milieu des années 30 mardi après-midi. Un avis météorologique hivernal pourrait être nécessaire pour la région en raison de la combinaison de neige/neige fondue et de pluie verglaçante à partir du lundi après-midi/soir et jusqu’à la première partie de mardi.

Une fois que les températures dépasseront le point de congélation, nous remplacerons toute pluie verglaçante restante par de la pluie mardi et conserverons le risque d’averses de pluie dans les prévisions de mardi soir et de mercredi en milieu de semaine. Les températures élevées se dirigeront vers les années 30 supérieures mercredi après-midi.

La tendance au réchauffement se poursuit jusqu’à la fin de la semaine, mais les risques d’averses de pluie se poursuivent également jusqu’à la fin de la semaine. Les averses de pluie resteront dans les prévisions pour jeudi et vendredi, les températures élevées se dirigeant vers les années 40 inférieures les deux jours. Mais la couverture nuageuse persiste pour commencer le week-end prochain, on peut s’attendre à un ciel généralement nuageux avec des températures élevées restant au-dessus de la moyenne dans les années 40 inférieures.