Un mélange exaspérant de décent et de méchant

Les montres connectées, que j’ai souvent maintenues, sont encore difficilement qualifiables de gadget essentiel. La plupart des montres intelligentes ne fournissent toujours au mieux qu’une synchronisation de smartphone à moitié cuite, et les fonctionnalités de suivi de la condition physique et de la santé sont soit trop, soit insuffisantes pour la plupart des utilisateurs, en fonction de votre investissement dans les activités. La Realme Watch S Pro, sur cette note, coche au moins deux cases dès le début – une, elle est conçue pour ressembler à une montre et non à un gadget; et deux, ça ne coûte pas une bombe. Cela étant un très bon point de départ, la Realme Watch S Pro parvient-elle à trouver les bons compromis à 9 999 roupies et à devenir la smartwatch économique qui a du sens pour les utilisateurs à acheter?

Design, ergonomie: assez élégant, mais pas particulièrement suave

La Realme Watch S Pro a l’avantage indéniable de ressembler à une montre conventionnelle. Il dispose d’un corps en acier inoxydable qui a l’air assez élégant en noir, mais il y a des domaines évidents où Realme a réduit les coûts, comme l’utilisation d’une plaque inférieure en plastique. Les deux boutons physiques à droite offrent un retour de clic solide, mais ne se sentent toujours pas particulièrement premium. Avec un poids certifié de 63,5 g, la Watch S Pro n’est pas extrêmement légère à porter 24 heures sur 24, mais elle n’est pas non plus lourde et intrusive.

La montre dans son ensemble se sent assez robuste, mais il y a de petites touches qui laissent tomber son budget.

La montre dans son ensemble semble assez bien construite. L’écran, par exemple, utilise une couche de verre Corning Gorilla Glass non spécifiée pour la durabilité et la protection contre les rayures. D’après notre expérience d’utilisation de la Realme Watch S Pro pendant plus de 2,5 mois, malgré un certain nombre de bosses et d’ecchymoses accidentelles, l’écran est toujours incroyablement indemne. Je n’aime pas particulièrement la police un peu jazzy utilisée pour les heures de la montre, qui a l’air amateur. Sinon, la smartwatch a l’air assez propre et les bracelets de montre utilisent le verrouillage typique pour être facilement interchangeables.

Affichage, cadrans de montre: visuels nets, nombreuses options, mais manque de finesse

La Realme Watch S Pro dispose d’un panneau Super AMOLED de 1,39 pouces, avec une résolution d’écran de 454 x 454 pixels. L’écran a l’air assez net et offre des noirs profonds, ce que vous attendez des smartwatches en général. La densité de pixels de 326ppi suffit en termes de détails sur l’écran, et le panneau global est suffisamment lumineux pour une visibilité directe au soleil. Dans l’ensemble, l’affichage de la Realme Watch S Pro est suffisamment précis en réponse aux entrées tactiles et obtient la plus grande netteté de l’écran.

Realme a également prétendu offrir plus de 100 cadrans de montre sur la Watch S Pro, et bien qu’il le fasse, presque aucun n’a de finesse et de raffinement. La plupart des chronographes émulant les cadrans de montre semblent trop audacieux ou criards et manquent de l’esthétique chic générale que les cadrans de montre, par exemple, ont à offrir. Il est également assez irritant que tous les cadrans de la montre ne soient pas disponibles si vous appuyez longuement sur l’écran d’accueil. Pour accéder à la plupart des cadrans de montre, vous devrez y accéder via l’application Realme Link, et l’application de certains d’entre eux peut prendre jusqu’à 15 secondes – un délai plutôt ennuyeux.

En général, Realme a tenté de maintenir un équilibre entre les cadrans de montre d’activité, le chronographe, les styles de cadrans de montres analogiques et numériques, et la variété est assez décente. Cependant, le manque de finesse peut être déconcertant et ne constitue pas une bonne expérience de smartwatch.

La plupart de ses fonctionnalités «intelligentes» semblent plus programmées et automatisées que réellement intelligentes ou intuitives.

Fonctionnalités de la montre intelligente: presque pas assez

Le problème clé auquel j’ai été confronté avec la Realme Watch S Pro est le manque de cohésion en termes de smartwatch. Pour commencer, vous recevez des notifications reflétées sur la montre à partir de votre téléphone, mais la seule action que vous pouvez effectuer ici est de lire la notification et d’accéder à votre téléphone pour y répondre. Un tel processus, comme nous l’avons connu dans la conception UX, est mauvais, interruptif et peu intuitif.

La Watch S Pro, via son application Realme Link, vous donne le choix d’activer des fonctionnalités telles qu’un affichage permanent. Dans ce dernier, vous n’avez que deux choix pour personnaliser le style d’affichage – entre analogique et numérique. Bien que beaucoup puissent trouver cela manquant en termes de choix global, je trouve personnellement que cela suffit. Vous pouvez également configurer la montre pour recevoir des alertes régulières pour l’eau potable et pour éviter la fatigue – des fonctionnalités de bien-être qui font déjà partie intégrante de la plupart des montres intelligentes.

La seule critique majeure de la Realme Watch S Pro en tant que smartwatch est que la plupart de ses fonctionnalités « intelligentes » se sentent plus programmées et automatisées que réellement intelligentes ou intuitives. Des notifications auxquelles vous ne pouvez pas répondre ou avec lesquelles vous ne pouvez pas interagir, à l’absence de support d’application réel en tant que tel, la Watch S Pro est au mieux une smartwatch à moitié cuite. Vous obtenez un contrôle de lecture de musique qui se synchronise heureusement avec des applications de musique tierces via la sortie audio de votre téléphone, et vous pouvez également utiliser la montre comme télécommande pour votre appareil photo. Cependant, ce sont des fonctionnalités marginales – la vraie affaire aurait été le contrôle des notifications et la prise en charge des applications, et celle-ci manque à la fois.

La gamme de fonctionnalités de fitness est bonne, mais ce qui est plus difficile à gérer, c’est l’incohérence des résultats.

Fonctionnalités de remise en forme: obtient les bases, mais loin d’être cohérente

La Realme Watch S Pro s’en sort mieux en tant que tracker de fitness intelligent. Vous bénéficiez des fonctionnalités essentielles, notamment le suivi de la fréquence cardiaque, le suivi des pas, le suivi des calories et du sommeil, ainsi qu’une gamme de 15 activités à suivre. Naturellement, la Watch S Pro ne dispose pas d’un suivi intuitif et automatique de la condition physique, vous devez donc activer manuellement une activité que la montre doit suivre. Étant donné que même des appareils tels que l’Apple Watch et la série Samsung Galaxy ne parviennent pas à identifier les exercices de manière intuitive, la Realme Watch S Pro peut être excusée de ne pas le faire.

Cependant, si vous seriez si disposé à excuser Realme d’étiqueter cette montre avec l’étiquette « Pro », d’autant plus qu’une grande partie de son suivi de la condition physique peut parfois être incohérent. Par exemple, on me demandait à plusieurs reprises que ma fréquence cardiaque fluctue entre 150 bpm (trop élevé) et 50pm (trop bas) – quelque chose pour lequel j’avais défini manuellement des alertes. Cependant, ces lectures étaient loin d’être exactes, et une telle incohérence peut être un peu inquiétante si vous prévoyez de l’utiliser pour des efforts sérieux de suivi de la condition physique.

Étrangement, le capteur SpO2 de la Watch S Pro semble mesurer les niveaux d’oxygène sanguin plus efficacement que ses rivaux plus chers, et pour cela, la Realme Watch S Pro peut être considérée comme la smartwatch la plus abordable avec un tracker d’oxygène sanglant – si c’est quelque chose c’est essentiel en tant que fonctionnalité pour vous. Le suivi du nombre de pas est à peu près sur le point, mais ici aussi, il y a des incohérences où la Watch S Pro refuserait simplement d’enregistrer une session de marche.

Enfin, même lorsque vous le réglez en mode de suivi automatique du sommeil et que vous le portez pour dormir, la Realme Watch S Pro ne parvient généralement pas à reconnaître les heures de sommeil avec précision et activement. Pendant toute la durée de mon utilisation, je n’ai pas réussi à trouver une solution de contournement permettant à cette piste de montre de dormir du tout.

Verdict: Trop de bizarreries à recommander sans réserve

La Realme Watch S Pro est donc ce que son prix suggère: un compromis sur un budget. Cela a l’air bien mais les marquages ​​des heures utilisent une police enfantine pour ruiner la finesse. Il a plus de 100 cadrans de montre, mais aucun n’a l’air raffiné. Il fait défiler toutes les notifications de votre téléphone, mais vous ne pouvez réagir à aucune. Il a des fonctionnalités de fitness à gogo, mais bon nombre d’entre elles sont extrêmement incohérentes. Devriez-vous vraiment acheter la Realme Watch S Pro?

Eh bien, si vous devez absolument avoir une montre intelligente et que vous ne souhaitez pas faire de folies et que vous êtes d’accord avec les compromis qu’elle fait, la Realme Watch S Pro peut toujours avoir du sens en tant qu’expérience de montre intelligente pour la première fois. Il vous permet de vous habituer à l’expérience d’appel mains libres et vous donne l’accès aux notifications de base que vous pouvez utiliser pour éviter de regarder votre téléphone à tout moment. Les fonctionnalités de fitness de base ajoutent de l’utilité, et la musique et le contrôle de la caméra sont des avantages supplémentaires. Ce n’est pas entièrement inutilisable, mais en tant que smartwatch globale, la Realme Watch S Pro n’est pas une expérience très cohérente.