Un mélange d’inquiétude et d’espoir alors que les Iraniens au Canada regardent un soulèvement de loin

Sara Shariati regarde attentivement l’écran de son téléphone, souhaitant qu’il se connecte à son grand-père en Iran. L’étudiant de l’Université de Toronto n’a pas pu joindre l’homme de 95 ans depuis deux semaines. Lorsque l’appel ne passe pas, elle essaie d’envoyer un SMS et secoue la tête.

“Le message ne passe même pas. Leur Internet est fermé”, a déclaré Shariati, sa voix accrocheuse.

Shariati est l’un des quelque 90 000 Iraniens qui se sont installés dans la région du Grand Toronto, selon Statistique Canada. Seul Los Angeles a une plus grande population iranienne en dehors de l’Iran.

Pour de nombreux membres de la diaspora iranienne au sens large, les trois derniers mois ont été remplis d’inquiétude, de colère et de frustration alors qu’ils regardent le cycle continu de manifestations et de répressions violentes en Iran déclenché par la mort en détention de Mahsa Amini le 16 septembre.

La jeune femme de 22 ans est décédée alors qu’elle était détenue par la police des mœurs iranienne après avoir été arrêtée pour avoir porté son foulard de manière incorrecte, violant les codes vestimentaires publics stricts imposés aux femmes iraniennes. Sa mort a suscité l’indignation à l’intérieur et à l’extérieur de l’Iran.

“Tant d’années que nous avons dû nous demander si la couleur de notre chemise est trop vive, si nos orteils sont visibles parce que nous portons des chaussures à bout ouvert ou si nos cheveux sont trop visibles”, a déclaré Shariati. “Et maintenant, cette génération dit que ça suffit.”

Shariati est fière de la position adoptée par de nombreuses personnes dans le pays, mais elle s’inquiète également pour la sécurité de ses amis et de sa famille en Iran et se sent coupable de sa propre sécurité relative au Canada.

REGARDER | Sara Shariati explique à quel point il est difficile de voir ce qui se passe chez nous en Iran : Un étudiant iranien s’inquiète constamment pour ses proches à la maison Sara Shariati, étudiante diplômée à l’Université de Toronto, affirme que communiquer avec ses amis et sa famille est difficile depuis le début des manifestations.

“Certains de mes amis ont été arrêtés. Nous n’avons aucune nouvelle d’eux. Certains d’entre eux ont été blessés. Il y a eu tellement de gaz lacrymogènes dans les dortoirs universitaires”, a-t-elle déclaré.

“Je n’arrête pas de penser quand je marche sur le campus [here] que, ‘Oh mon Dieu, comme je suis en sécurité et comme la vie est normale ici.’ Et ils doivent s’inquiéter s’ils peuvent même être en vie demain”, a-t-elle déclaré.

Shariati fait ce qu’elle peut pour attirer l’attention sur les manifestations au Canada et faire pression sur le gouvernement canadien pour qu’il en fasse plus, notamment en aidant à organiser trois manifestations.

Des membres de la communauté iranienne se rassemblent à Toronto le 20 septembre pour protester après la mort de Mahsa Amini. La femme de 22 ans est décédée après avoir été détenue par la police des mœurs iranienne, apparemment pour avoir porté son foulard de manière incorrecte. (Darek Zdzienicki/CBC)

Elle sait aussi que son travail pour amplifier les voix de la révolte en Iran lui a mis une cible dans le dos.

“Quand j’irai en Iran, je serai probablement arrêté à l’aéroport. Et je le sais. Et ma famille le sait. Mais je n’arrête pas de penser dans ma tête, qu’ai-je fait pour mériter ça ?” dit-elle.

“Impossible” de rester en contact avec ses amis, sa famille

Human Rights Activists in Iran, un groupe qui surveille les manifestations en cours, estime qu’au moins 388 personnes ont été tuées et plus de 16 000 ont été arrêtées depuis qu’elles ont commencé il y a près de deux mois.

Il y a peu d’Iraniens au Canada qui comprennent le prix à payer pour tenir tête au régime iranien aussi bien qu’Azam Jangravi. En 2018, la jeune mère a grimpé sur un boîtier de transformateur électrique à Téhéran, a retiré son foulard et a été rapidement arrêtée.

Jangravi s’est enfuie avec sa fille en Turquie et vit maintenant au Canada. Regarder les événements se dérouler en Iran l’a remplie d’inquiétude et d’espoir.

“Vous savez, j’ai rompu mon silence. C’est la clé. Maintenant, tous les Iraniens ont rompu leur silence”, a-t-elle déclaré. “Je pense qu’ils sont tellement courageux. Ils savent qu’ils pourraient être tués, mais chaque jour, ils reviennent dans la rue.”

Azam Jangravi se tient au sommet d’un boîtier de transformateur électrique à Téhéran, tenant son hijab à la main. Quelques instants plus tard, elle a été arrêtée et a dû fuir en Turquie avec sa fille avant de se retrouver au Canada. (Fourni par Azam Jangravi)

Il a été difficile d’avoir une bonne idée de ce qui se passe réellement dans les rues du pays. Comme tant d’autres, Jangravi dépend des publications sur les réseaux sociaux et des messages WhatsApp d’amis pour avoir une idée de ce qui se passe, alors que les informations circulent entre les coupures de communication imposées par le gouvernement.

Il est également presque impossible de rester en contact régulier avec ses amis et sa famille.

“Quand j’ai appelé et que je ne sais pas ce qui est arrivé à ma famille ou à mes amis, je suis vraiment frustrée. Je suis inquiète. Je pleure”, a-t-elle déclaré.

Même lorsque les gens réussissent à entrer en contact avec leurs proches en Iran, il n’est pas toujours sûr de parler.

Des protestations “dans tous les esprits”

Dans son épicerie persane Khorak Supermarket, habituellement très animée, Sam Fayaz décrit à quel point ses beaux-parents en Iran sont prudents lorsqu’ils parlent avec sa femme, car ils craignent que leur téléphone ne soit surveillé par la République islamique d’Iran.

“Cela devient une conversation à sens unique où lorsque vous demandez à l’autre côté ‘hé, qu’est-ce qui se passe là-bas’, beaucoup d’entre eux, mon beau-frère, ne parleront pas, n’est-ce pas? Alors il évitera le questions », a-t-il déclaré.

Les troubles et la violence qui durent des mois ont mis un frein à la communauté iranienne au sens large, a déclaré Fayaz.

Sam Fayaz, dont l’épicerie persane Khorak Supermarket à Toronto est une plaque tournante pour la communauté iranienne, affirme que les manifestations en Iran pèsent lourdement sur l’esprit de tous ceux qui font leurs courses ici. (Katie Nicholson/CBC)

“Tout le monde est bouleversé. Tout le monde est abattu”, a déclaré Fayaz en désignant le magasin. “Les choses se calment, n’est-ce pas? Je veux dire, c’est lundi. Mon magasin est censé être un peu plus occupé qu’il ne l’est en ce moment, mais, vous savez, nous ne le sommes pas.”

“C’est dans l’esprit de tout le monde. Personne ne veut sortir et faire la fête. Personne ne veut aller, vous savez, aller à un concert. Beaucoup d’événements ont été annulés parce que les gens sont juste… c’est dans leur esprit”, a déclaré Fayaz.

Une affiche accrochée à la porte du magasin indique « Femmes, vie, liberté » et « Soyez la voix du peuple iranien ». Fayaz n’hésite pas à apporter son propre soutien aux manifestants dont il dit essayer d’amplifier au maximum la voix.

Cette affiche est accrochée à la vitrine du supermarché Khorak, une épicerie persane située au nord de Toronto. Le propriétaire Sam Fayez dit qu’il fait tout ce qu’il peut pour amplifier la voix des manifestants. (Katie Nicholson/CBC)

“Plus cela est partagé, plus il est probable que, vous savez, des gouvernements externes tels que le gouvernement canadien, le gouvernement américain, avec un peu de chance, vous savez, différentes parties du monde imposeront des sanctions plus strictes à ce régime et apporteront des changements”, Fayaz a dit.

REGARDER | Sam Fayaz dit que la communauté de la diaspora iranienne est nerveuse, mais pleine d’espoir : Un propriétaire d’entreprise irano-canadien dit que ces manifestations sont «différentes» Sam Fayaz, propriétaire d’une épicerie persane à Toronto, dit que la communauté de la diaspora est nerveuse, mais que des changements sont en cours en Iran.

Alors que la neige tombe du ciel gris de Toronto, Shariati réfléchit à ce que le Canada et le monde pourraient faire de plus pour aider les manifestants iraniens.

« Le Canada a fait beaucoup. Beaucoup plus que de nombreux pays européens. Beaucoup plus que même les États-Unis. Mais je pense qu’il peut y en avoir plus. plates-formes internationales », a-t-elle déclaré.

Le Canada a émis cinq séries de sanctions contre l’Iran cette année en réponse à ce qu’Affaires mondiales Canada appelle « des violations flagrantes et systématiques des droits de la personne et des actions continues visant à déstabiliser la paix et la sécurité ». Les listes de sanctions comprennent des entreprises et des dirigeants associés au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI).

“Il peut y avoir des sanctions plus ciblées contre les dirigeants. Le CGRI peut être reconnu comme un groupe terroriste”, a-t-elle ajouté.

Elle souhaite également voir l’UNICEF et les Nations Unies intensifier leur implication.

“Les déclarations ne suffisent pas. Nous avons besoin d’une action beaucoup plus forte.”