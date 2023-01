Un mélange de résolutions et de prévisions pour la musique en 2023 – National

Inspiré du livre de Quentin Tarantino, Cinéma Spéculation, j’ai décidé de passer 2023 à plonger dans les films de la fin des années 1960 et des années 1970. Tubi a été mon ami pour les films de grindhouse et d’horreur de qualité D que Tarantino aime (moi aussi) tandis que d’autres chaînes à la demande ont comblé certaines lacunes.

L’une des premières choses que j’ai faites a été de revoir 2001 : L’odyssée de l’espace pour la 945e fois, en accordant une attention particulière aux choses que Stanley Kubrick et Arthur C. Clarke ont eu raison et tort à propos de l’avenir. Oui, ils étaient assez optimistes quant à l’avenir de l’exploration spatiale, mais ils voyaient les choses de l’ère de la course à l’espace, une période où nous sommes passés de fusées janky qui explosaient si vous les regardiez mal à atterrir sur la lune en moins de 10 ans. Pourquoi n’aurions-nous pas un tourisme spatial, des colonies lunaires et une mission de puissance atomique sur Jupiter supervisée par une IA meurtrière d’ici 2001 ?

Tenir une résolution du Nouvel An et prédire l’avenir sont difficiles, mais je vais essayer de faire les deux.

Résolution: En savoir plus sur le métaverse à venir. J’ai eu plusieurs démonstrations époustouflantes de la technologie métavers qui me font penser que ce sera une grande partie de l’avenir de la musique. Si je veux continuer, je vais devoir acheter du nouveau matériel.

Prédiction: J’achèterai le nouveau casque AR/VR d’Apple quand il sortira, je l’utiliserai pendant environ une semaine, je m’ennuierai et je passerai au prochain objet brillant. Ma femme va alors me crier dessus. J’ai besoin d’aide.

Résolution: Recommencez à acheter des magazines de musique physiques. Avoir des problèmes électroniques livrés sur mon iPad, c’est bien, mais les versions papier semblent en contenir beaucoup plus.

Prédiction: J’avais l’habitude de dépenser des milliers sur les éditions mensuelles de Q, Mojo, Rolling Stone, Presse alternative, Collectionneur de disques, Prog, Rock classique, et une tonne d’autres. Certains publient encore de vrais magazines, mais étant donné la baisse des stocks sur les porte-revues, ils deviennent de plus en plus difficiles à trouver. Il est temps de s’abonner. J’apprécie déjà d’avoir des numéros trimestriels du nouveau ressuscité CRÈME magazine apparaît dans ma boîte aux lettres. Je me sens bien à propos de celui-ci.

Résolution: Utilisez les sections de révision des enregistrements de ces magazines pour créer de nouvelles listes de lecture Spotify. Il y a trop de musique dans l’univers pour que quiconque puisse faire le tri par lui-même. Ces secondes d’examen sont une aubaine.

Prédiction: Déja commencé. Mon Spotify Wrapped pour 2023 va être… bizarre.

Résolution: Annuler les abonnements récurrents aux services de streaming que je n’utilise pas. Pendant la pandémie, j’ai fini par m’abonner à toutes sortes de services juste pour m’occuper. C’est au point que je ne sais plus tout ce que j’ai. J’ai vraiment besoin de vérifier mes relevés de carte de crédit.

Prédiction: Cela va être une corvée, mais c’est la chose financièrement responsable à faire. Ai-je déjà utilisé BritBox plusieurs fois ? Comment ai-je fini avec deux comptes pour Qello? Et qui a eu l’idée d’obtenir AMC+ ? Ce ménage a-t-il vraiment besoin d’autant Les morts ambulants contenu?

Résolution: Changez tous ces mots de passe qui, selon Google, ont été compromis. Cela semble… important.

Prédiction: Je dois prendre du temps pour ça. Je dois juste trouver quel gestionnaire de mot de passe est le meilleur.

Résolution: Élargir ma gamme musicale. Au cours des années passées, j’ai juré d’en apprendre davantage sur le jazz et l’opéra et j’ai échoué dans les deux.

Prédiction: J’ai abandonné l’opéra (je ne peux tout simplement pas le faire). Le pays sera toujours interdit pour moi (j’ai essayé donc dur en vain) Et même si j’ai fait quelques progrès avec le jazz (Brubeck, Davis), c’est toujours un combat dans la plupart des domaines. Pareil avec pas mal de hip-hop actuel (je te regarde, Drake). Cependant, je gagne du terrain avec le reggaeton et certaines musiques africaines, en particulier du matériel venant du Nigeria. C’est une pause révélatrice de la musique occidentale. Recommandé.

Résolution : Gardez un œil sur la musique générée par l’IA. C’est une partie de l’industrie de la musique enregistrée qui est sur le point d’exploser.

Prédiction: Je crois que ce n’est qu’une question de temps avant que nous ayons une série de chansons à succès générées par l’IA. Les informaticiens savent que s’ils peuvent obtenir une machine pour créer des fac-similés raisonnables de chansons, ce sera une percée technologique majeure. HYBE, la société de divertissement derrière les mastodontes K-pop BTS, a récemment acheté une entreprise d’intelligence artificielle capable de faire des choses incroyables avec la musique. Je ne serais pas surpris d’entendre du nouveau matériel BTS au cours des prochaines années pendant que les membres terminent leur service national en Corée du Sud. Dans l’armée? Aucun problème. L’IA couvrira vos pièces.

Résolution : Achetez plus de produits lors de concerts. Surtout le swag des petits groupes dans les petites salles. Les ventes de marchandises sont une source de revenus importante. Une bonne nuit à la table de merchandising et le groupe peut se permettre de dormir à l’hôtel au lieu de quémander de la place sur le canapé d’un fan.

Prédiction: Affaire conclue. Vous avez du vinyle à vendre à votre concert ? J’en suis.

Résolution: Prenez le temps d’écouter plus de ma collection de vinyles. Il n’y a aucune excuse pour ne pas le faire. En plus, j’achète des vinyles lors de concerts.

Prédiction: Je suis tellement fan du format et du son chaleureux qu’il délivre. Au lieu de regarder en rafale une autre véritable série policière sur Netflix, mon esprit sera mieux servi en étant immergé dans la musique. Je peux le faire.

Résolution : Nettoyer mon placard à CD. J’ai une petite pièce à côté de mon bureau à domicile avec des étagères et des tiroirs pleins de CD, tous pleins depuis longtemps. Au-dessus des étagères se trouve une pile de plusieurs centaines de disques qui n’ont encore été classés nulle part. La seule façon pour que ça marche, c’est si j’élimine ma collection. Aucun problème. Il n’y a qu’environ 10 000 CD là-dedans. La bonne chose est qu’ils sont dans l’ordre alphabétique. Principalement.

Prédiction: Pour la cinquième année consécutive, je vais trouver une excuse pour le remettre à plus tard. Pendant ce temps, cette pile de disques non classés ne fera que grossir. Meilleure chance en 2024.

