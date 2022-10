Un mélange de détenus juvéniles aboutit à 8 détenus dans un pénitencier pour adultes

NEW ORLEANS (AP) – Un transfert controversé de mineurs détenus dans un établissement temporaire de la vaste ferme pénitentiaire de haute sécurité de la Louisiane pour les condamnés adultes implique un déplacement de jeunes vers et depuis quatre prisons différentes dans l’État, ont déclaré jeudi des responsables.

Mercredi soir, l’établissement du pénitencier d’État de Louisiane en Angola détenait huit jeunes délinquants dans un bâtiment isolé de la population adulte. Ce bâtiment s’appelle maintenant le Centre Feliciana pour la jeunesse. Le pénitencier se trouve dans une zone rurale éloignée de la paroisse West Feliciana, au nord de Baton Rouge.

Le déménagement des jeunes contrevenants a été annoncé en juillet par le gouverneur John Bel Edwards. Cela s’est produit alors que les responsables de l’État subissaient une pression croissante pour faire quelque chose après la dernière d’une série d’évasions du Bridge City Center for Youth en proie à la violence dans la banlieue de la Nouvelle-Orléans. Cette évasion a impliqué six détenus qui ont maîtrisé un garde et sauté une clôture. Un détenu est soupçonné d’avoir commis un détournement de voiture et une fusillade qui ont eu lieu avant que tous ne soient repris.

Cependant, l’État a déclaré dans un communiqué de presse que les huit personnes de l’installation de Feliciana ne venaient pas de Bridge City, comme l’avait initialement annoncé un sénateur de l’État. Quatre provenaient du Acadiana Center for Youth de St. Martinville dans le sud-ouest de la Louisiane et quatre du Swanson Center for Youth de Monroe dans le nord-est de la Louisiane.

Dix jeunes délinquants de Bridge City, initialement supposés avoir été emmenés à l’établissement Feliciana en Angola, ont en fait été transférés à Monroe, a confirmé jeudi Nicolette Gordon, porte-parole du Bureau de la justice pour mineurs de l’État.

Le sénateur d’État Patrick Connick, dont le district comprend Bridge City, a reconnu qu’il s’était trompé lorsqu’il a déclaré que les jeunes de Bridge City avaient été emmenés en Angola, conformément aux plans annoncés en juillet. Connick a déclaré dans une interview jeudi que des responsables lui avaient dit que le comportement au centre-ville de Bridge s’était amélioré depuis que les transferts en attente vers l’Angola et le renforcement de la sécurité à Bridge City avaient été annoncés en juillet.

Connick a déclaré que les responsables de la justice pour mineurs ont transféré des prisonniers cette semaine sur la base d’une évaluation du comportement des individus dans chacune des prisons pour mineurs de l’État. Ceux qui ont été transférés en Angola, a-t-il dit, “étaient les pires des pires”.

Gordon a déclaré que les mouvements de cette semaine étaient les premiers d’un transfert en trois phases. Elle a déclaré que les jeunes avaient été évalués conformément à une loi de l’État adoptée plus tôt cette année qui ordonnait aux autorités de justice pour mineurs d’établir un système à plusieurs niveaux pour classer les jeunes comme présentant un risque faible, moyen ou élevé en fonction de l’âge, des tendances agressives et d’autres facteurs.

Les défenseurs de la justice pour mineurs et les familles des jeunes détenus se sont opposés au transfert des jeunes vers l’Angola. Le pénitencier abrite des délinquants graves, certains condamnés à mort. C’est là que se déroulent les exécutions des condamnés. Il a sa propre histoire mouvementée de violence parfois sanglante et a fait l’objet de litiges alléguant des soins médicaux inadéquats.

Un procès intenté par les opposants au transfert a soutenu que le traumatisme d’être hébergé en Angola serait irréversible.

La juge de district américaine Shelly Dick, cependant, a déclaré que « s’il est intenable d’enfermer des enfants dans des cellules la nuit en Angola, la menace de préjudice que les jeunes se présentent à eux-mêmes et aux autres est intolérable. L’intenable doit céder le pas à l’intolérable.

On ne sait pas exactement combien de temps l’installation de Feliciana en Angola sera utilisée comme lieu de détention pour les jeunes. Les responsables ont déclaré que des locaux étaient en cours de construction au centre correctionnel Jetson pour jeunes près de Baton Rouge pour les personnes ayant des problèmes de discipline. En outre, un nouveau logement pour mineurs à l’établissement Swanson à Monroe doit être opérationnel d’ici le printemps, et une unité de santé comportementale y est en cours de rénovation.

Kevin Mcgill, Associated Press