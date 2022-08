Un mélange chèvre-antilope momifié vieux de 500 ans découvert au milieu des glaciers des Alpes en train de fondre

La chaîne de montagnes des Alpes en Europe perd d’énormes morceaux de glace alors que les glaciers fondent à un rythme sans précédent. Aussi inquiétante soit-elle, la fonte des glaciers entraîne également des événements et des événements passionnants. Des chercheurs ont récemment découvert un chamois momifié, un mélange chèvre-antilope, qui aurait 500 ans. Après une inspection minutieuse, ils ont découvert que l’animal était une jeune femelle et mesurait environ deux pieds. La découverte a été faite par Andrea Fischer, glaciologue alpine à l’Institut de recherche interdisciplinaire sur les montagnes d’Innsbruck, et un collègue nommé Martin Stocker-Waldhuber. “C’est incroyable et c’est incroyable qu’elle soit assise exactement là où nous faisons nos recherches et que nous passions juste au moment où elle sortait de la glace”, a déclaré Fischer au National Geographic.

Martin vérifiait une station météorologique lorsqu’il a remarqué les cornes du chamois furtivement à travers la fonte des glaces. Bien que vieilles de plusieurs centaines d’années, ses vertèbres et sa cage thoracique étaient encore recouvertes d’une peau tendue, tendue et coriace. Il y avait aussi de la fourrure couvrant les sabots.

Fait intéressant, Martin a vu les cornes sortir de la neige l’année dernière, mais il y en avait trop peu à la surface pour que les chamois puissent être extraits en toute sécurité. Avant qu’il ne puisse sortir plus loin, la neige de l’hiver l’a enterré à nouveau. Cet été, les glaciers ont connu une fonte plus abondante, ce qui a permis aux chercheurs d’extraire l’animal momifié sans l’abîmer.

Voyant qu’au sommet du glacier Gepatschferner, à une altitude de 11 500 pieds, le fossile pouvait être soumis à divers facteurs susceptibles de l’endommager, notamment le vent et les prédateurs, entre autres, Fischer n’a pas tardé à sécuriser le fossile. Elle l’a emballé et l’a ramené au laboratoire dans un hélicoptère.

Le changement climatique et le réchauffement climatique ont augmenté la fréquence de telles découvertes, y compris des randonneurs et des soldats perdus depuis longtemps à l’époque de la Première Guerre mondiale. Selon le récit de première main de Fischer, la glace, cette année, a épuisé jusqu’à sept mètres. , bien plus que la quantité fondue l’été dernier.

