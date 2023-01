Un meilleur hiver Covid – The New York Times

Les actions des gens peuvent également avoir supprimé une vague hivernale. À l’automne, des experts et des organes de presse ont mis en garde contre une éventuelle poussée simultanée de Covid, de grippe et de VRS. Certains Américains ont peut-être réagi en se comportant plus prudemment, par exemple en portant des masques en public et en évitant les grands rassemblements. Mais ces changements de comportement ne sont pas généralisés, certainement pas aux niveaux de 2020.

Une mise en garde importante à tout cela : les données sont désordonnées. Les totaux des cas de Covid en particulier ne sont pas fiables car moins de personnes testent et rapportent les résultats.

Même le décompte des hospitalisations et des décès est moins précis qu’il ne l’était autrefois. Par exemple, quelqu’un peut se présenter à l’hôpital pour un problème sans rapport avec Covid, être testé positif pour le virus et être marqué comme une hospitalisation Covid. Les responsables du Massachusetts estiment que seulement environ un tiers des personnes hospitalisées avec Covid sont réellement là pour une maladie liée à Covid.

Mais ce phénomène indique que les hospitalisations de Covid sont surestimées, ce qui signifierait que, le cas échéant, les données surestiment la taille de la bosse actuelle.

C’est une victoire pour la santé publique : les vaccins ont réussi à apprivoiser le Covid, par rapport à 2020 et 2021.

Risques futurs

La bonne nouvelle ne signifie pas que Covid est désormais une préoccupation du passé.

Les personnes âgées et immunodéprimées courent toujours un risque important. Plus de 90% des décès concernent désormais des Américains de 65 ans et plus. Les hospitalisations sont près de cinq fois plus élevées chez les Américains de 70 ans et plus que chez les Américains de tous âges.