Un mégadonateur de 500 millions de dollars à Harvard arrête ses dons, affirme que les écoles d’élite produisent des « flocons de neige pleurnichards »

Le milliardaire Ken Griffin, fondateur du fonds spéculatif Citadel, a déclaré qu’il ne soutenait plus financièrement Harvard.



New York

CNN

—



Le milliardaire des hedge funds Ken Griffin, qui a fait don de plus de 500 millions de dollars à l’Université Harvard au fil des ans, a suspendu ses contributions à son alma mater et a affirmé que les écoles d’élite produisaient des « flocons de neige pleurnichards ».

Griffin, l’une des personnes les plus riches du monde, rejoint une liste croissante de donateurs à Harvard, à l’Université de Pennsylvanie, à Columbia et à d’autres grandes écoles qui ont décidé de fermer leurs chéquiers.

Lors d’une conférence à Miami mardi, Griffin a exprimé sa profonde frustration face à l’état des universités américaines, notamment face aux témoignages désastreux devant le Congrès des présidents de Harvard, du MIT et de l’UPenn.

Griffin, le fondateur du fonds spéculatif Citadel, a déclaré qu’il ne soutenait plus financièrement Harvard mais qu’il aimerait que cela change.

“Jusqu’à ce que Harvard dise très clairement qu’ils vont reprendre leur rôle de [educators of] « Je ne suis pas intéressé à soutenir l’institution », a déclaré Griffin à Leslie Picker de CNBC lors de la conférence MFA Network Miami.

BRIAN SNYDER/X90051/Reuters L’Université de Harvard siège alors que les dirigeants de diverses universités, dont la présidente de Harvard, Claudine Gay, ont subi les critiques des communautés juives, qui ont déclaré tolérer l’antisémitisme, et des groupes pro-palestiniens, qui ont accusé les écoles d’être neutres ou hostiles à leur cause. à Cambridge, Massachusetts, États-Unis, le 12 décembre 2023. Des étudiants palestiniens et musulmans exigent une enquête sur Harvard pour avoir prétendument échoué à les protéger du harcèlement

Harvard n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La réaction des donateurs dans les écoles de l’Ivy League soulève des questions sur l’influence des riches sur les établissements d’enseignement.

En avril dernier, Griffin a fait un don de 300 millions de dollars à la Faculté des Arts et des Sciences (FAS) de Harvard. À l’époque, le milliardaire avait salué Harvard comme une « grande institution » et avait salué le FAS pour son « engagement à faire progresser les idées qui façonneront l’avenir de l’humanité, tout en fournissant un aperçu important de notre passé ».

En quatre décennies, Griffin a fait don de plus de 500 millions de dollars, avait alors déclaré Harvard. Cela comprend un Contribution de 150 millions de dollars à une aide financière en 2014 qui, selon Harvard, détient le record du « plus grand don unique à une aide financière de premier cycle et au Harvard College ».

Griffin, qui a bâti une fortune que Bloomberg estime être 37 milliards de dollarsexprime désormais de vives inquiétudes quant à l’orientation des écoles d’élite et aux politiques de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI).

« Les universités d’élite américaines reviendront-elles à l’origine de l’éducation des enfants américains – des jeunes adultes – pour devenir les futurs dirigeants de notre pays ou vont-elles continuer à se perdre dans le désert des microagressions et d’un programme DEI sans véritable finalité ? » dit Griffin.

Les politiques DEI sont apparues comme un point chaud dans les grandes universités et dans le monde des affaires, certains affirmant qu’ils sont allés trop loin.

Griffin a suggéré que les étudiants des écoles d’élite sont « simplement pris dans la rhétorique de l’oppresseur et de l’opprimé et… comme des flocons de neige pleurnichards ».

Le milliardaire a également réitéré qu’il n’embauchera pas les étudiants qui ont signé une déclaration anti-israélienne publiée par les organisations de Harvard en octobre. Cependant, Griffin a déclaré qu’il était « tout simplement faux » de regrouper tous les étudiants qui appartenaient à des groupes qui ont signé la déclaration ensemble, en disant : « Ne les mettez pas tous dans le même pinceau ».

Un certain nombre d’autres donateurs majeurs de Harvard ont suspendu leurs dons à l’école, notamment d’anciens Milliardaire de Victoria’s Secret Leslie Wexner et le milliardaire Len Blavatnikdont la fondation familiale a fait don d’au moins 270 millions de dollars à Harvard.