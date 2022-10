Un méga-sous-marin russe avec une torpille Poséidon “apocalypse” REPÉRÉ sur des images satellite effrayantes au milieu des craintes d’essais nucléaires

Les SATELLITES ont repéré l’énorme sous-marin russe qui serait armé des nouvelles torpilles nucléaires de drones “l’arme de l’apocalypse” de Vladimir Poutine.

L’OTAN aurait émis un avertissement alors qu’ils perdaient la trace du Belgorod – un sous-marin à propulsion nucléaire de 604 pieds et 30 000 tonnes – alors que des craintes planaient sur le fait que Vlad pourrait faire exploser une bombe nucléaire lors d’une démonstration de force à l’Ouest au-dessus de l’Ukraine.

Une image claire d’un sous-marin – supposé être Belgorod – le 22 septembre dans la mer de Barents

Une image moins claire obscurcie par les nuages ​​- mais censée montrer Belgorod le 27 septembre

Belgorod a cependant été repéré sur des images satellites par des observateurs navals experts opérant dans la mer de Barents – une partie de l’océan Arctique.

Les eaux relativement peu profondes sont un terrain d’essai clé pour la marine de Poutine, les côtes maritimes appartenant à la Russie et à la Norvège.

Les images publiées pour la première fois par le chercheur en guerre navale HI Sutton montrent que le sous-marin a fait surface dans les Barents le 22 septembre.

Et une autre image satellite montre l’énorme bateau opérant le 27 septembre – juste un jour après l’attaque des pipelines Nord Stream dans la Baltique.

Les images semblent mettre fin définitivement à toute spéculation selon laquelle Belgorod – connue pour être équipée de drones et d’un mini sous-marin suspendu sous son ventre – aurait pu être impliquée dans le sabotage.

Et les images ont été fournies à The Sun Online par Sentinel Hub.

Des spéculations effrayantes continuent cependant selon lesquelles l’énorme navire pourrait travailler sur une autre mission encore plus explosive pour Poutine.

Belgorod est le plus grand sous-marin opérationnel au monde – éclipsant les navires d’attaque de la classe Los Angeles de l’US Navy et la classe Astute de la Grande-Bretagne.

Elle est entrée en service pour la première fois dans la marine russe en juillet, surnommée une “tueuse de ville”.

Et l’accent est mis sur son armement, Belgorod étant censé être capable de transporter jusqu’à huit torpilles de drones nucléaires Poséidon.

Les torpilles mesurent 79 pieds de long et portent une ogive nucléaire – tirant vers des cibles ennemies sous les vagues à des vitesses d’environ 70 nœuds (80 mph).

Officiellement surnommé le moins rapide système polyvalent océanique Status-6, le Poséidon est l’une des six “super-armes” que Poutine a commandées pour la Russie.

Il est censé peser environ 100 tonnes et est également entièrement autonome.

La torpille robotique peut se cacher sous les vagues avant d’attendre le bon moment pour faire exploser sa bombe nucléaire.

Les responsables du Pentagone ont décrit l’arme comme une “nouvelle torpille intercontinentale autonome sous-marine à armement nucléaire et à propulsion nucléaire”.

‘TSUNAMIS RADIOACTIFS’

L’arme a été surnommée de manière alarmante «l’arme de l’apocalypse» et les comparses des médias d’État de Poutine ont affirmé qu’elle pouvait «plonger la Grande-Bretagne dans les profondeurs de la mer».

Selon certaines estimations, la puissance de l’ogive transportée par Poséidon serait de 100 mégatonnes, soit le double de la plus grosse bombe nucléaire jamais explosée, la Tsar Bomba.

Mais des estimations plus prudentes ont indiqué que le rendement de l’arme pourrait être aussi bas que deux mégatonnes.

On pense que l’arme peut être utilisée contre des navires de guerre ennemis – ou même créer des “tsunamis radioactifs” pour inonder les villes côtières.

Le porte-avions de Poséidon, l’énorme Belgorod, a été converti à partir d’un sous-marin Oscar II qui a été posé pour la première fois il y a 30 ans après la chute de l’Union soviétique.

Le sous-marin a été spécialement conçu pour les opérations secrètes ayant des compartiments secrets pour lancer des mini-sous-marins et des drones pour des opérations secrètes de sabotage et d’espionnage – comme couper des câbles sous-marins – aux côtés de ses armes nucléaires.

On pense que l’explosion des torpilles Poséidon lors d’un lancement d’essai est l’un des moyens par lesquels Poutine pourrait utiliser des armes nucléaires dans le but d’intimider l’Occident et l’Ukraine.

Belgorod est le plus grand sous-marin militaire du monde – et est armé de torpilles nucléaires

La Russie a secoué son sabre nucléaire alors que ses forces continuent d’être repoussées alors même que Moscou a déclaré quatre régions comme les siennes.

Poutine a été effronté dans ses menaces de transformer la guerre déjà dévastatrice en nucléaire – et la doctrine militaire russe leur laisse la porte ouverte à l’utilisation d’une arme nucléaire.

Et la Tate TV a été inondée de discussions sur la guerre nucléaire – tout au long du conflit, les porte-parole de Poutine ont constamment évoqué la possibilité, suggérant même de bombarder Londres.

Vlad – qui serait de plus en plus imprévisible au milieu de ses problèmes de santé – possède le plus grand arsenal atomique du monde à portée de main.

Moscou a des lignes rouges dans sa doctrine sur le moment d’utiliser des armes nucléaires – mais elles sont plus souples que celles de l’Occident.

Poutine est heureux d’utiliser les armes s’il considère qu’il existe une “menace existentielle” pour la Russie.

On pense que la Russie possède environ 2 000 armes nucléaires dans son arsenal sous la forme de missiles à faible rendement, de torpilles et d’obus d’artillerie.

Les commandants de Poutine pensaient qu’ils pourraient renverser l’Ukraine en quelques jours – mais maintenant la guerre fait rage depuis huit mois.

Les troupes russes pensaient qu’elles seraient accueillies par des acclamations et des drapeaux agités, au lieu de cela, elles ont été confrontées à des kalachnikovs et des cocktails molotov.

La guerre est devenue un bourbier lent et brutal – un bourbier qui a vu les Russes changer de tactique, passant de tentatives de frappes chirurgicales à des attaques sauvages et aveugles contre des civils.

Avec de nouvelles défaites à l’horizon, une mobilisation de masse apparemment sans espoir et une Ukraine renaissante se précipitant vers son nouveau “territoire” – les craintes grandissent que la guerre ne s’intensifie à nouveau.

On pense que les États-Unis et la Russie ont investi beaucoup de temps et d’argent dans le développement de petites armes atomiques prêtes pour le champ de bataille.

Les armes n’ont pas le pouvoir destructeur dévastateur vraiment terrifiant des plus grandes armes de l’époque de la guerre froide – comme le Tsar Bomba.

Une seule Tsar Bomba de 58 mégatonnes pourrait causer des ravages sur une zone de 50 milles, tuer des millions de personnes, envoyer une onde de choc qui ferait trois fois le tour du globe et provoquer un nuage de champignons visible à 500 milles.

Une telle bombe a été jugée bien trop grosse pour être utilisée en raison des conséquences potentiellement apocalyptiques d’un tel échange nucléaire.

Mais c’est ce genre de pensée qui a poussé les planificateurs de guerre à développer et potentiellement à utiliser des armes nucléaires tactiques plutôt que stratégiques.

On pense que la doctrine de guerre de Moscou est ouverte à l’utilisation d’armes nucléaires dans un conflit conventionnel comme tactique d’intimidation – et l’utilisation d’une telle arme doit être approuvée personnellement par Poutine.

La tactique est devenue connue sous le nom de « escalader pour désamorcer ».

Moscou a déjà pratiqué de telles stratégies sur le terrain – comme la simulation d’une attaque de l’OTAN contre l’enclave russe de Kaliningrad.

Le scénario a vu les forces russes riposter à l’invasion occidentale en tirant des armes nucléaires sur la Pologne et les États-Unis.

Et ces exercices auraient eu lieu dans les années 90 et 2000, avec des armes nucléaires tactiques utilisées à la fois pour l’attaque et la défense.

Les navires de guerre russes, les lanceurs de missiles, les avions de guerre et même les canons d’artillerie de campagne peuvent être armés d’ogives nucléaires à faible rendement.

L’Otan a averti sans équivoque que Poutine ferait face à des “conséquences catastrophiques” s’il utilisait une arme nucléaire – l’alliance décrivant la guerre comme étant actuellement la plus dangereuse.