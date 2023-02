Un méga-laboratoire britannique génère des conditions météorologiques pour tester les maisons du futur

Les scientifiques testent l’efficacité de différents systèmes de chauffage pour les logements avec une nouvelle expérience scientifique.

L’Energy House 2.0 aidera les constructeurs de maisons du monde entier à réduire les émissions de carbone, à économiser l’énergie et à lutter contre le changement climatique.

La technologie de pointe signifiera que la facture énergétique ne représentera qu’un quart de ce que paie actuellement un foyer britannique moyen.

Pour des nouvelles et des analyses sur le changement climatique, rendez-vous sur News24 Climate Future.

Le thermomètre descend en dessous de zéro alors qu’un blizzard de neige fine s’abat sur deux maisons fraîchement construites à l’intérieur d’un immense laboratoire du nord de l’Angleterre.

Malgré les conditions glaciales, les deux maisons éconergétiques restent confortables et chaleureuses grâce à leur utilisation de technologies de pointe en matière de chauffage et d’isolation.

Bienvenue dans Energy House 2.0 – une expérience scientifique conçue pour aider les constructeurs de maisons du monde à réduire les émissions de carbone, à économiser l’énergie et à lutter contre le changement climatique.

Le projet, basé dans un laboratoire ressemblant à un entrepôt géant sur le campus de l’Université de Salford près du centre de Manchester, a ouvert le mois dernier.

La pluie, le vent, le soleil et la neige peuvent être recréés à des températures allant de 40 degrés Celsius à -20 ° C, commandés à partir d’un centre de contrôle.

Répliquer la météo

“Ce que nous avons essayé de réaliser ici, c’est de pouvoir reproduire les conditions météorologiques que connaîtraient environ 95% de la Terre peuplée”, a déclaré à l’AFP le professeur Will Swan, responsable des laboratoires de l’énergie domestique à l’université.

L’installation, composée de deux chambres qui peuvent subir des conditions météorologiques différentes en même temps, testera des types de logements du monde entier “pour comprendre comment nous livrons leurs maisons à consommation énergétique nette zéro et économes en énergie”, a-t-il ajouté.

Les deux maisons, qui sont essentiellement britanniques et construites par des entreprises opérant au Royaume-Uni, resteront en place pendant quelques années.

D’autres constructeurs pourront alors louer un espace dans le laboratoire pour mettre leurs propres propriétés sous le feu des projecteurs.

LIRE | Cet homme rwandais a alimenté sa communauté avec de l’énergie hydroélectrique propre

La première maison du projet a été construite par la société immobilière britannique Barratt Developments et le géant français des matériaux Saint-Gobain.

Il est revêtu de briques décoratives sur une ossature de panneaux de bois et d’isolation, avec des panneaux solaires sur le toit.

Les scientifiques examinent l’efficacité de plusieurs types de systèmes de chauffage, y compris les thermopompes à air.

Dans le salon, un circuit d’eau chaude est situé le long du bas des murs, tandis que la chaleur supplémentaire est fournie via la technologie infrarouge dans la moulure et à partir d’un panneau mural.

Les miroirs agissent également comme des radiateurs infrarouges tandis que de nombreux capteurs surveillent les pièces utilisées.

Les résidents pourront gérer la technologie via un seul système de contrôle similaire à l’interface Alexa à commande vocale d’Amazon.

LIRE | Crise d’électricité au Royaume-Uni : certains ménages ont demandé d’éteindre les lave-vaisselle et les machines à laver

Les constructeurs estiment que la technologie de pointe signifiera que la facture énergétique ne représentera qu’un quart de ce que la maison britannique moyenne paie actuellement, une aubaine pour les clients sous le choc des prix de l’énergie exorbitants.

Il apportera également une contribution importante aux efforts de la Grande-Bretagne pour atteindre zéro émission de carbone d’ici 2050 afin de lutter contre le changement climatique.

Un rapport parlementaire a révélé qu’en 2019, 17 % des émissions de chauffage des bâtiments provenaient des habitations, ce qui rend leur contribution similaire à toutes les voitures à essence et diesel circulant sur les routes britanniques.

Les militants écologistes demandent depuis longtemps au gouvernement britannique d’augmenter l’efficacité énergétique et le soutien à l’isolation des maisons existantes à travers la Grande-Bretagne.

Bulletin Hebdomadaire Avenir climatique hebdomadaire Un tour d’horizon des défis et opportunités de la crise climatique, telle qu’elle change le monde que nous connaissons. S’inscrire

‘Alexa de l’énergie domestique’

“L’une des technologies clés que nous essayons sur cette maison ressemble presque à un système de gestion de bâtiment pour les bâtiments résidentiels”, a déclaré Tom Cox, directeur technique Royaume-Uni chez Saint-Gobain.

“C’est presque comme l’Alexa du système énergétique domestique – et cela peut être automatisé autant que l’occupant le souhaite.”

Et maintenant, avec leur méga-laboratoire, les scientifiques et les entreprises n’ont plus à attendre les fluctuations extrêmes de la météo.

“Nous pouvons tester les conditions météorologiques d’une année en une semaine”, a ajouté Cox.

Le “but ultime est de créer cet environnement qui est confortable, rentable et commercialement viable à fournir”, a ajouté Cox.

“En même temps (nous) abordons les problèmes de durabilité que nous avons dans la construction.”