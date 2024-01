Un médicament vital contre le VIH n’est pas utilisé en Alabama, selon une étude

De nombreuses femmes en Alabama qui pourraient bénéficier de la prise d’un médicament pour prévenir le VIH ne le font pas, soit à cause de la stigmatisation, soit parce qu’elles ne le font pas. réaliser que la pilule existe, selon une nouvelle étude.

Le médicament PrEP a été approuvé par la FDA en 2012 pour aider à prévenir la propagation du VIH et il est devenu un outil clé dans un mouvement mondial visant à mettre fin à la propagation du VIH, selon le Dr Latesha Elopre, professeur de maladies infectieuses et de maladies infectieuses à l’UAB. co-auteur de l’étude.

« Ces femmes spécifiques lors de ces entretiens… ont dit des choses comme : « Je ne voudrais jamais prendre la PrEP parce que la PrEP est associée au sexe, elle est associée au VIH, et je ne veux pas que les gens pensent que je suis promiscuité. Je ne veux pas que les gens pensent que j’ai le VIH », a-t-elle déclaré aux femmes.

Selon l’étude, les femmes noires de l’Alabama sont huit fois plus susceptibles de contracter le VIH que les femmes blanches, et la région du Sud profond a la plus faible utilisation de la PrEP du pays. Les femmes noires représentent 67 pour cent de tous les nouveaux diagnostics chez les femmes du Sud-Est, selon l’étude.

Le Dr Elopre a déclaré que le but de l’étude était de comprendre pourquoi de nombreuses femmes ne prennent pas ces médicaments.

L’étude a créé six groupes de discussion, un pour chacun des six comtés ayant les taux d’incidence du VIH les plus élevés en Alabama, dont quatre comtés ruraux et deux urbains. Les participantes étaient 47 femmes noires, dont la majorité n’étaient pas engagées dans une relation amoureuse et dont le revenu familial annuel était inférieur à 30 000 $.

L’accès à l’assurance maladie, aux prestataires et au transport s’est avéré être un obstacle à l’accès au médicament pour certaines femmes, même si une ordonnance elle-même ne coûte que quatre dollars.

Le Dr Elopre a déclaré que le médicament peut être une source d’autonomisation pour les femmes, leur permettant de ne plus dépendre de leur partenaire pour utiliser un préservatif afin de prévenir la transmission du VIH.

La stigmatisation liée à l’usage de drogues était le principal obstacle signalé par les femmes aux chercheurs. L’étude a également fait état d’une méfiance générale à l’égard des prestataires de soins de santé parmi les femmes noires de l’Alabama.

L’étude suggère qu’une plus grande éducation communautaire sur la PrEP serait nécessaire pour vaincre la stigmatisation.

Beaucoup de femmes noires à qui elle a parlé ne savaient pas ce qu’était la PrEP, a déclaré le Dr Elopre, malgré le fait qu’elle soit disponible depuis plus d’une décennie. Elle a déclaré que certaines femmes ont été choquées lorsqu’elles ont appris l’existence d’un tel médicament.

“Si l’on regarde spécifiquement uniquement parmi les populations noires », a-t-elle déclaré, « nous avons certains des besoins non satisfaits les plus élevés au sein de notre État parmi tous les États, parmi les personnes noires, qui bénéficieraient probablement de la PrEP mais ne le sont pas. le recevoir.