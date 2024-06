Un médicament révolutionnaire promet de « faire fondre » les tumeurs du cancer de l’intestin, selon les médecins

Le pembrolizumab, également connu sous le nom de Keytruda, présente un potentiel prometteur en tant que traitement transformateur du cancer en tirant parti de l’immunothérapie pour cibler la protéine du point de contrôle PD-1, selon une nouvelle étude. Son efficacité s’étend à plusieurs types de cancer, présentant des avantages significatifs en permettant aux cellules T d’identifier et d’éradiquer les cellules cancéreuses.

Les premiers résultats d’études suggèrent que le pembrolizumab pourrait potentiellement éliminer le besoin de chirurgie et de chimiothérapie postopératoire dans le traitement du cancer de l’intestin, les médecins le décrivant comme un « changement de donne » qui augmente considérablement les chances de guérir le cancer de l’intestin.

Le médicament est souvent utilisé en association avec d’autres traitements contre le cancer, à l’exception d’autres inhibiteurs de points de contrôle, car les recherches en cours visent à optimiser son utilisation et à explorer des thérapies combinées et des stratégies de dosage.

Les patients naïfs aux anti-PD-1 présentaient un taux de réponse global, un taux de contrôle de la maladie et une survie médiane sans progression et globale plus élevés que les patients résistants aux anti-PD-1, selon les données préliminaires rapportées par Benzinga.