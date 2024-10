Un médicament « réutilisé » semble prometteur dans le traitement des tumeurs cérébrales

Le médicament – ​​appelé édaravone – s’avère prometteur dans la suppression des cellules souches cancéreuses auto-renouvelées qui défient le traitement du glioblastome. Recevez les dernières nouvelles d’Elizabeth Payne directement dans votre boîte de réception S’inscrire PHOTO AVEC LA COURTOISIE DE L’UOTTAWA

Contenu de l’article Un vieux médicament pourrait apporter un nouvel espoir aux personnes souffrant de la tumeur cérébrale primitive la plus courante et la plus mortelle chez les adultes. Le Dr Arezu Jahani-Asl, chercheur à l’Université d’Ottawa et titulaire d’une chaire de recherche du Canada en neurobiologie des maladies, dirige une équipe qui a découvert qu’un médicament actuellement utilisé pour ralentir la progression de la maladie neurologique SLA (sclérose latérale amyotrophique) s’avère prometteur dans le traitement du glioblastome.

Publicité 2 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

CE CONTENU EST RÉSERVÉ UNIQUEMENT AUX ABONNÉS Abonnez-vous maintenant pour lire les dernières nouvelles dans votre ville et partout au Canada. Articles exclusifs d’Elizabeth Payne, David Pugliese, Andrew Duffy, Bruce Deachman et d’autres. De plus, des critiques culinaires et des listes d’événements dans le bulletin hebdomadaire, Ottawa, Out of Office.

Accès en ligne illimité à Ottawa Citizen et à 15 sites d’information avec un seul compte.

Ottawa Citizen ePaper, une réplique électronique de l’édition imprimée à consulter sur n’importe quel appareil, à partager et à commenter.

Des énigmes quotidiennes, y compris les mots croisés du New York Times.

Soutenez le journalisme local. ABONNEZ-VOUS POUR DÉBLOQUER PLUS D’ARTICLES Abonnez-vous maintenant pour lire les dernières nouvelles dans votre ville et partout au Canada. Articles exclusifs d’Elizabeth Payne, David Pugliese, Andrew Duffy, Bruce Deachman et d’autres. De plus, des critiques culinaires et des listes d’événements dans le bulletin hebdomadaire, Ottawa, Out of Office.

Accès en ligne illimité à Ottawa Citizen et à 15 sites d’information avec un seul compte.

Ottawa Citizen ePaper, une réplique électronique de l’édition imprimée à consulter sur n’importe quel appareil, à partager et à commenter.

Des énigmes quotidiennes, y compris les mots croisés du New York Times.

Soutenez le journalisme local. INSCRIVEZ-VOUS / CONNECTEZ-VOUS POUR DÉBLOQUER PLUS D’ARTICLES Créez un compte ou connectez-vous pour continuer votre expérience de lecture. Accédez à des articles de partout au Canada avec un seul compte.

Partagez vos réflexions et rejoignez la conversation dans les commentaires.

Profitez d’articles supplémentaires par mois.

Recevez des mises à jour par e-mail de vos auteurs préférés. CET ARTICLE EST GRATUIT À LIRE, INSCRIVEZ-VOUS POUR DÉBLOQUER. Créez un compte ou connectez-vous pour continuer votre expérience de lecture. Accédez à des articles de partout au Canada avec un seul compte

Partagez vos réflexions et rejoignez la conversation dans les commentaires

Profitez d’articles supplémentaires par mois

Recevez des mises à jour par e-mail de vos auteurs préférés Connectez-vous ou créez un compte ou

Contenu de l’article L’équipe de Jahani-Asl a trouvé des preuves que le médicament – ​​appelé édaravone – est prometteur dans la suppression des cellules souches cancéreuses auto-renouvelées qui défient le traitement du glioblastome. Ces cellules souches de tumeurs cérébrales sont au cœur de la résistance au traitement et de la récidive tumorale chez les patients atteints de glioblastome. Trouver des moyens de cibler ces cellules pourrait avoir des implications majeures pour les efforts mondiaux de lutte contre le cancer du cerveau, a déclaré Jahani-Asl. Son équipe a rendu compte des résultats dans la revue Stem Cell Reports. Les patients diagnostiqués avec la forme agressive de cancer ont un taux de survie moyen d’environ deux ans, un taux qui ne s’est pas amélioré de manière significative ces dernières années malgré les progrès dans la compréhension de la tumeur. Gord Downie, leader de Tragically Hip, décédé en 2017, et l’ancien député néo-démocrate d’Ottawa-Centre Paul Dewar, décédé en 2019, ont tous deux donné un visage à la maladie qui touche environ quatre personnes sur 100 000 au Canada, selon la Brain Tumor Foundation de Canada. Elle touche davantage les hommes que les femmes et son incidence maximale se situe entre 45 et 75 ans. Jahani-Asl a déclaré que ses recherches montrent que l’édaravone cible spécifiquement les cellules souches cancéreuses « et est particulièrement efficace en combinaison avec les rayonnements ionisants. L’étude suggère que l’édaravone, administrée en association avec des rayonnements ionisants, peut être efficace pour éradiquer les cellules souches cancéreuses et devrait donc diminuer le risque de résistance au traitement et de récidive chez les patients atteints de glioblastome.

Mise à jour du soir Le meilleur journalisme du Ottawa Citizen, livré directement dans votre boîte de réception avant 19 h en semaine. En vous inscrivant, vous consentez à recevoir la newsletter ci-dessus de Postmedia Network Inc. Merci de vous être inscrit ! Un e-mail de bienvenue est en route. Si vous ne le voyez pas, veuillez vérifier votre dossier indésirable. Le prochain numéro d’Evening Update sera bientôt dans votre boîte de réception. Nous avons rencontré un problème lors de votre inscription. Veuillez réessayer

Contenu de l’article

Publicité 3 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Cela pourrait augmenter les taux de survie des patients, même si Jahani-Asl a déclaré qu’il était trop tôt pour connaître l’impact réel du médicament. Le traitement standard du glioblastome implique une intervention chirurgicale suivie de rayonnements ionisants et de chimiothérapie. En raison de la nature des tumeurs – qui sont diffuses et possèdent des tentacules en forme de doigts qui infiltrent généralement le cerveau – la chirurgie ne peut pas éliminer la tumeur dans son intégralité. Le but des rayonnements ionisants et de la chimiothérapie est de tuer les cellules tumorales restantes, a-t-elle expliqué. Les résultats prometteurs ont été observés sur des modèles animaux. La prochaine étape, a déclaré Jahani-Asl, consiste à trouver les meilleurs moyens d’optimiser le dosage des médicaments en combinaison avec les rayonnements ionisants et la chimiothérapie. Les tests de médicaments à usage humain sont généralement lents et extrêmement coûteux. La réutilisation de médicaments, tels que celui testé dans le laboratoire de Jahani-Asl, peut accélérer considérablement le passage de la recherche aux essais cliniques, car les médicaments ont déjà été approuvés pour un usage humain. C’est l’une des raisons pour lesquelles on s’intéresse de plus en plus à la recherche de nouvelles utilisations pour les médicaments existants, en particulier lorsqu’il s’agit de lutter contre le cancer.

Publicité 4 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article « Nous pensons que c’est très prometteur », a-t-elle déclaré. « Tout ce que je peux dire, c’est que cela prendrait moins de temps et d’efforts qu’un médicament nouvellement développé, mais je ne peux pas vous donner de délai. » Le programme de recherche de Jahani-Asl à la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa se concentre sur le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques pour les maladies cérébrales complexes et dévastatrices. Jahani-Asl a déclaré qu’elle avait été émue par les patients atteints de glioblastome et les membres de leur famille qu’elle a rencontrés. « C’est une maladie tellement mortelle. C’est presque une condamnation à mort. C’est une situation déchirante pour n’importe quelle famille. Elle a déclaré que ses recherches avaient reçu des dons de familles de patients qui souhaitent voir les perspectives des patients s’améliorer. « Cela a été très touchant. » Recommandé par l’éditorial L’Ontario abaisse l’âge minimum pour le dépistage régulier du cancer du sein Le Dr John Bell reçoit un prix pour l’ensemble de sa carrière décerné par la Société canadienne du cancer

Contenu de l’article