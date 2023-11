Un médicament « réutilisé » qui pourrait prévenir le cancer du sein sera proposé à près de 300 000 femmes | Nouvelles du Royaume-Uni

Un médicament « réutilisé » qui pourrait prévenir et traiter le cancer du sein sera proposé à près de 300 000 femmes, ont révélé des responsables du NHS.

L’anastrozole a été utilisé pour traiter le cancer du sein hormono-sensible.

Mais des essais ont montré que cela peut également empêcher l’apparition de la maladie. On prévoit que les cas pourraient être réduits de 49 % sur 11 ans.

Le médicament sera proposé à 289 000 femmes ménopausées considérées comme présentant au moins un risque modéré de grossesse mammaire. cancer En Angleterre.

“Il s’agit du premier médicament à être réutilisé dans le cadre d’un nouveau programme de premier plan pour nous aider à exploiter tout le potentiel des médicaments existants dans de nouvelles utilisations afin de sauver et d’améliorer davantage de vies”, a déclaré la directrice générale du NHS, Amanda Pritchard.

L’anastrozole a été recommandé pour la première fois comme option préventive par l’Institut national pour l’excellence de la santé et des soins (Nice) en 2017, mais, le médicament n’étant pas autorisé pour cette utilisation, son utilisation est restée faible.

Aujourd’hui, les scientifiques ont découvert que l’effet protecteur dure des années après qu’une femme a arrêté de prendre le médicament – ​​et que ce médicament a été autorisé par l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé.

Lesley-Ann Woodhams, qui a des antécédents familiaux de cette maladie, a suivi le traitement complet de cinq ans d’anastrozole en janvier 2023 et l’a décrit comme un « cadeau ».





Lesley-Ann Woodhams a des antécédents de cancer du sein dans sa famille



“J’avais vu ma mère lutter contre le cancer du sein et mon risque était très élevé”, a-t-elle déclaré.

“Je pourrais vivre ma vie sans constamment m’inquiéter ni penser à ce qui pourrait arriver si j’avais développé un cancer du sein.

“C’était vraiment un cadeau, cela a donné à ma famille et à moi-même une tranquillité d’esprit et, plus important encore, un avenir continu à espérer.”

symptômes du cancer du sein Vous devriez consulter un médecin généraliste si vous remarquez l’un des éléments suivants : • une nouvelle masse ou une nouvelle zone de tissu épaissi dans l’un ou l’autre sein qui n’existait pas auparavant ; • un changement dans la taille ou la forme d’un ou des deux seins ; • un écoulement de liquide provenant de l’un ou l’autre des mamelons ; • une grosseur ou un gonflement dans l’une ou l’autre des aisselles ; • un changement dans l’apparence ou la sensation de la peau, comme des plis ou des capitons, une éruption cutanée ou une rougeur ; • une éruption cutanée (comme l’eczéma), une peau croûteuse, squameuse ou qui démange, ou une rougeur sur ou autour du mamelon ; • un changement dans l’apparence d’un mamelon, comme un enfoncement dans le sein.

Comment ça marche?

Le traitement se prend sous forme de comprimé de 1 mg, une fois par jour pendant cinq ans et agit en réduisant la quantité d’œstrogène produite par le corps en bloquant une enzyme appelée aromatase.

Les effets secondaires les plus courants du médicament sont les bouffées de chaleur, la sensation de faiblesse, les douleurs ou raideurs articulaires, l’arthrite, les éruptions cutanées, les nausées, les maux de tête, l’ostéoporose et la dépression.

Le cancer du sein est le cancer le plus répandu en Angleterre, avec environ 47 000 femmes diagnostiquées chaque année.

La baronne Delyth Morgan, directrice générale de l’association caritative Breast Cancer Now, a déclaré que cette décision constitue un “avancée majeure” qui permettra à davantage de femmes de réduire leurs risques de développer la maladie.

Le ministre de la Santé Will Quince a déclaré : “Nous avons déjà constaté l’effet positif que l’anastrozole peut avoir dans le traitement de la maladie lorsqu’il a été détecté chez des femmes ménopausées et nous pouvons désormais l’utiliser pour empêcher son développement chez certaines femmes.”

Ces mesures s’ajoutent à l’arsenal de médicaments préventifs du NHS contre le cancer du sein, le tamoxifène et le raloxifène étant déjà autorisés pour prévenir le cancer du sein.

