Un médicament qui « fait fondre » les tumeurs pourrait remplacer la chirurgie du cancer de l’intestin, affirment les médecins | Cancer de l’intestin

Cancer de l’intestin Tous les patients de l’essai sur le pembrolizumab se sont révélés indemnes de cancer après l’association d’un médicament et d’une intervention chirurgicale.

Un médicament d’immunothérapie qui « change la donne » et qui « fait fondre » les tumeurs augmente considérablement les chances de guérir le cancer de l’intestin et pourrait même remplacer la nécessité d’une intervention chirurgicale, ont déclaré les médecins.

Le pembrolizumab cible et bloque une protéine spécifique à la surface des cellules immunitaires qui recherchent et détruisent ensuite les cellules cancéreuses.

Selon un essai clinique, l’administration du médicament avant une intervention chirurgicale au lieu d’une chimiothérapie a entraîné une augmentation considérable du nombre de patients déclarés sans cancer. Les résultats ont été présentés lors de la réunion annuelle de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO), la plus grande conférence mondiale sur le cancer.

L’étude a été dirigée par l’University College London, l’hôpital University College London, le Christie NHS Foundation Trust à Manchester, l’hôpital universitaire St James de Leeds, l’hôpital universitaire de Southampton et l’Université de Glasgow.

Le professeur Mark Saunders, oncologue clinicien consultant au Christie, a déclaré que les résultats de l’essai étaient « vraiment très excitants ».

« L’immunothérapie préalable à la chirurgie pourrait bien changer la donne pour ces patients atteints de ce type de cancer. Non seulement le résultat est meilleur, mais cela évite aux patients de subir une chimiothérapie plus conventionnelle, qui entraîne souvent davantage d’effets secondaires.

« À l’avenir, l’immunothérapie pourrait même remplacer la chirurgie. »

Le cancer de l’intestin est la deuxième cause de décès liés au cancer dans le monde. Il y a plus de 1,9 million de nouveaux cas et plus de 900 000 décès par an, selon l’Organisation mondiale de la santé.

Dans l’essai, financé par Merck Sharp et Dohme et parrainé par l’University College London, les chercheurs ont recruté 32 patients atteints d’un cancer de l’intestin de stade deux ou trois et présentant un certain profil génétique (cancer de l’intestin déficient en MMR/MSI élevé) dans cinq hôpitaux du Royaume-Uni.

Environ 15 % des patients atteints d’un cancer de l’intestin de stade deux ou trois possèdent cette constitution génétique particulière.

Les patients ont reçu neuf semaines de pembrolizumab, également connu sous le nom de Keytruda, avant la chirurgie au lieu du traitement habituel de chimiothérapie et de chirurgie, puis ont été surveillés au fil du temps.

Les résultats montrent que 59 % des patients ne présentaient aucun signe de cancer après le traitement par pembrolizumab, et que chez les 41 % de patients restants, tout cancer avait été retiré au cours de la chirurgie.

Tous les patients de l’essai n’avaient plus de cancer après le traitement. Lorsqu’une chimiothérapie standard était administrée à des patients présentant ce profil génétique, moins de 5 % ne présentaient aucun signe de cancer après la chirurgie, a indiqué l’UCL.

Au cours des prochaines années, l’essai évaluera également les taux de survie globale et de rechute.

Cette approche signifiait également que les patients n’avaient pas besoin de chimiothérapie postopératoire, qui entraîne des effets secondaires et est difficile à supporter.

Le Dr Kai-Keen Shiu, chercheur en chef de l’essai et oncologue médical consultant à l’UCLH, a déclaré : « Nos résultats indiquent que le pembrolizumab est un traitement sûr et très efficace pour améliorer les résultats chez les patients atteints d’un cancer de l’intestin à haut risque, augmentant ainsi les chances de guérison. la maladie à un stade précoce.

Shiu a averti que l’équipe devrait attendre pour voir si les patients de l’essai restaient sans cancer sur une période plus longue, mais a déclaré que les indications initiales étaient « extrêmement positives ».

« L’immunothérapie peut faire disparaître les tumeurs avant la chirurgie. Si vous faites fondre le cancer avant la chirurgie, vous triplez normalement vos chances de survie », a ajouté Shiu. « Si les patients obtiennent une réponse complète au pembrolizumab, cela peut tripler leurs chances de survie.

« Les patients n’ont pas non plus besoin de chimiothérapie par la suite, ils évitent donc tous ces effets secondaires. »

Dr Marnix Jansen, clinicien-chercheur à l’UCL Cancer Institute, a déclaré que des travaux supplémentaires devaient être effectués pour évaluer le pembrolizumab avant de pouvoir le considérer comme un traitement standard. « Mais étant donné la qualité des résultats de cet essai, je pense qu’il est possible que nous puissions le constater en clinique d’ici quelques années si les essais ultérieurs obtiennent le même succès. »