Un médicament préventif qui donne de l’espoir aux patients potentiels atteints de diabète de type 1 au Colorado

Les médecins du Centre Barbara Davis pour le diabète sont encouragés par un traitement relativement nouveau qui retarde le développement du diabète de type 1 chez certains patients. Le Centre Barbara Davis est un centre de recherche et de traitement de renommée mondiale pour le diabète de type 1. Il est financé en partie par le Fondation du diabète pour enfants.

Le diabète de type 1 se développe lorsque les cellules T du système immunitaire tuent les cellules qui fabriquent l’insuline. L’insuline est l’un des outils utilisés pour décomposer les aliments et les transformer en carburant pour l’organisme. Il est créé dans le pancréas par les cellules bêta. Les chercheurs ne savent pas pourquoi le système immunitaire active ces cellules importantes, mais ils ont trouvé un moyen de freiner leur destruction chez certaines personnes prédisposées à développer le type 1.

Le traitement est un médicament appelé Tzield. Il s’agit d’une perfusion de 14 jours qui, selon les recherches, retarde le développement du diabète de type 1 jusqu’à 2 à 3 ans chez certains patients.

« Le fonctionnement de ce médicament est qu’il se lie aux lymphocytes T et les amène à être rééduqués. Au lieu d’être activé et de vouloir tuer les cellules qui fabriquent l’insuline, il se fatigue et ne répond plus aux cellules qui produisent l’insuline. cellules bêta », a expliqué le Dr Kimber Simmons, professeur agrégé de pédiatrie au Barbara Davis Center de la faculté de médecine de l’Université du Colorado.

En recyclant les cellules T, le corps est capable de produire de l’insuline plus longtemps, prolongeant ainsi le besoin d’injections d’insuline. Tzield n’est pas un remède, mais il ouvre la porte à davantage de recherches et à d’autres thérapies qui pourraient conduire à un remède.

« Maintenant que nous avons quelque chose qui ne relève pas seulement de la recherche, mais que nous pouvons mettre entre les mains des patients, c’est incroyable », a déclaré Simmons à CBS News Colorado.

Tzield est couvert par une assurance pour les patients éligibles. Les patients sont éligibles s’ils ont 8 ans ou plus, s’ils ont des auto-anticorps des îlots et s’ils commencent à avoir une glycémie anormale. Afin de déterminer son éligibilité, un patient doit être testé pour les marqueurs du type 1 au moyen d’un test sanguin. Des tests gratuits peuvent être effectués sur demandeàsante.org ou www.trialnet.org.

« J’espère pouvoir gagner le plus de temps possible », a déclaré Caroline Harrison, qui a reçu la perfusion. « Je prendrai une semaine sans Type 1, si c’est tout ce qui me motive, je le referais. »

Harrison a des antécédents familiaux de diabète de type 1 et teste ces marqueurs depuis des années. Il y a cinq ans, elle a reçu un appel indiquant qu’elle était au stade 1, ce qui signifie que les auto-anticorps des îlots étaient présents dans son sang. Elle vérifiait régulièrement sa glycémie pour voir si elle avançait vers le stade 2 du développement de la maladie. Cela s’est produit en janvier 2024.

« Être l’étape 2 a été un soulagement par rapport à l’étape 1 parce que je pouvais faire quelque chose, alors que l’étape 1 vous attendez toujours », a-t-elle déclaré à CBS News Colorado.

Harrison a décrit la perfusion de 14 jours comme lui donnant l’impression d’avoir une grippe légère mais gérable.

« Je sais que ce n’est pas curatif, mais j’espère aussi que, le temps que je pourrai acheter, de nouveaux médicaments sortiront; et je pourrai en quelque sorte continuer à prendre de nouvelles choses au fur et à mesure qu’elles arrivent, ce qui pourrait bloquer le processus. » a expliqué Harrison.

La Fondation du diabète pour enfants Conférence EPIC sur le diabète est un endroit idéal pour en savoir plus sur les recherches et les traitements les plus récents pour le diabète de type 1. Cette conférence aura lieu le samedi 1er juin de 9h00 à 14h30 à Education 2 South sur le campus médical d’Anschutz.

