Un médicament peut aider à empêcher le retour du cancer du sein

Le ribociclib a également montré de meilleurs résultats en termes de survie globale et de durée sans aucun signe ou symptôme de cancer à long terme.

« Les patients avec [this type of cancer] ont maintenant une nouvelle option de traitement », a déclaré Sylvia Adams, MD, oncologue médicale et directrice du Breast Cancer Center du New York University Langone Perlmutter Cancer Center. « Ajouter… du ribociclib à l’hormonothérapie après la chirurgie peut réduire le risque de récidive et améliorer la survie. »

Adams, qui n’a pas participé à l’étude, a déclaré qu’il existe un autre inhibiteur de CDK4/6, l’abémaciclib, qui est approuvé par la FDA pour une utilisation avec une thérapie hormonale. « Maintenant, nous aurons une deuxième option, une fois que le ribociclib sera approuvé pour cette indication, et nous pourrons décider avec les patients lequel de ces deux médicaments utiliser en fonction de leurs profils d’effets secondaires et/ou de la durée du traitement », a-t-elle déclaré.

Slamon a expliqué que pour la survie globale, la « tendance dans la bonne direction », mais un suivi plus long est nécessaire pour voir si le ribociclib fera une différence.