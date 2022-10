Un médicament périmé tue 10 enfants atteints de leucémie au Yémen

LE CAIRE (AP) – Une dizaine d’enfants atteints de leucémie au Yémen sont décédés, et des dizaines d’autres sont gravement malades, après avoir reçu des doses périmées d’un traitement contre le cancer dans la capitale tenue par les rebelles.

Le conflit dévastateur du Yémen, qui entre maintenant dans sa huitième année, a provoqué l’une des pires crises humanitaires au monde et tué plus de 150 000 personnes.

Les enfants étaient âgés de 3 à 15 ans et sont décédés à l’hôpital koweïtien de Sanaa après avoir reçu des injections d’anciennes doses de médicaments de contrebande dans plusieurs cliniques privées, a déclaré jeudi le ministère de la Santé dirigé par les rebelles dans un communiqué. Les responsables n’ont pas dit quand les 10 décès sont survenus.

Selon une demi-douzaine de responsables et de travailleurs de la santé qui ont parlé à l’Associated Press, quelque 50 enfants ont reçu un traitement de chimiothérapie de contrebande connu sous le nom de méthotrexate, fabriqué à l’origine en Inde. Ils ont dit qu’un total de 19 enfants étaient morts du traitement expiré. Les responsables et les travailleurs ont parlé sous couvert d’anonymat car ils n’ont pas été informés pour parler aux médias.

Au milieu de la guerre au Yémen, le manque d’accès aux ressources de base, y compris la nourriture et les médicaments, a créé de vastes réseaux de contrebande dans les zones contrôlées par les rebelles houthis et la coalition saoudienne.

Plusieurs médecins de Sanaa ont déclaré que les responsables houthis travaillaient secrètement en partenariat avec des passeurs de médicaments qui vendent des traitements souvent périmés à des cliniques privées depuis des entrepôts à travers le pays. Ce faisant, ils ont déclaré que les Houthis limitaient la disponibilité de traitements sûrs.

Les Houthis ont par le passé tenté de dissimuler les causes de décès. Au plus fort de la pandémie de coronavirus, les médecins ont accusé le gouvernement Houthi de contraindre le personnel médical à falsifier les certificats de décès.

Le ministère de la Santé des Houthis a déclaré avoir ouvert une enquête sur l’incident. Dans leur déclaration, ils ont imputé la mort aux forces de la coalition saoudienne pour avoir causé un manque de médicaments disponibles dans les zones contrôlées par les Houthis.

La famille de l’un des enfants décédés a déclaré que leur fils avait ressenti des douleurs et des crampes après avoir reçu le traitement de chimiothérapie expiré, puis est décédé cinq jours plus tard. “Le pire, c’est que l’administration de l’hôpital a essayé de nous cacher la vérité”, a déclaré le père du garçon, qui a demandé à ne pas être nommé pour sa sécurité et celle de sa famille.

L’échec de la prolongation de la trêve nationale début octobre a menacé de raviver l’effusion de sang après une accalmie de six mois dans les combats. Les Houthis ont imputé l’impasse des négociations à l’ONU, qui a facilité les pourparlers de cessez-le-feu, tandis que l’envoyé américain au Yémen a accusé le groupe rebelle d’avoir détourné les pourparlers de paix par des demandes de dernière minute.

Les forces houthies soutenues par l’Iran se sont emparées de vastes étendues du nord du Yémen et de Sanaa en 2014, poussant le gouvernement à l’exil. Une coalition dirigée par l’Arabie saoudite – qui comprenait les Émirats arabes unis – est intervenue l’année suivante pour tenter de rétablir le gouvernement internationalement reconnu au pouvoir.

