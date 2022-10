Un médicament périmé tue 10 enfants atteints de leucémie au Yémen

Le conflit dévastateur du Yémen, qui entre maintenant dans sa huitième année, a provoqué l’une des pires crises humanitaires au monde et tué plus de 150 000 personnes.

LE CAIRE – Une dizaine d’enfants atteints de leucémie au Yémen sont décédés, et des dizaines d’autres sont gravement malades, après avoir reçu des doses périmées d’un traitement contre le cancer dans la capitale tenue par les rebelles.

Les enfants étaient âgés de 3 à 15 ans et sont décédés à l’hôpital koweïtien de Sanaa après avoir reçu des injections d’anciennes doses de médicaments de contrebande dans plusieurs cliniques privées, a déclaré jeudi le ministère de la Santé dirigé par les rebelles dans un communiqué. Les responsables n’ont pas dit quand les 10 décès sont survenus.

Selon une demi-douzaine de responsables et de travailleurs de la santé qui ont parlé à l’Associated Press, quelque 50 enfants ont reçu un traitement de chimiothérapie de contrebande connu sous le nom de méthotrexate, fabriqué à l’origine en Inde. Ils ont dit qu’un total de 19 enfants étaient morts du traitement expiré. Les responsables et les travailleurs ont parlé sous couvert d’anonymat car ils n’ont pas été informés pour parler aux médias.

Au milieu de la guerre au Yémen, le manque d’accès aux ressources de base, y compris la nourriture et les médicaments, a créé de vastes réseaux de contrebande dans les zones contrôlées par les rebelles houthis et la coalition saoudienne.

Les Houthis ont par le passé tenté de dissimuler les causes de décès. Au plus fort de la pandémie de coronavirus, les médecins ont accusé le gouvernement Houthi de contraindre le personnel médical à falsifier les certificats de décès.

La famille de l’un des enfants décédés a déclaré que leur fils avait ressenti des douleurs et des crampes après avoir reçu le traitement de chimiothérapie expiré, puis est décédé cinq jours plus tard. “Le pire, c’est que l’administration de l’hôpital a essayé de nous cacher la vérité”, a déclaré le père du garçon, qui a demandé à ne pas être nommé pour sa sécurité et celle de sa famille.