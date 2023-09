Un médicament Merck Covid lié à des mutations virales, selon une étude

Un travailleur manipule une bouteille de médicament antiviral Molnupiravir LPs de Merck & Co. et Ridgeback Biotherapeutics dans un entrepôt à Shoham, en Israël, le 18 janvier 2022. Une quatrième dose du vaccin Pfizer-BioNTech était insuffisante pour prévenir l’infection par la variante omicron. du Covid-19, selon les données préliminaires d’un essai mené en Israël publiées lundi. Photographe : Kobi Wolf/Bloomberg via Getty Images

Un nouveau étude libéré lundi, a déclaré Merck L’antiviral largement utilisé Pilule Covid peut provoquer des mutations du virus qui se propagent occasionnellement à d’autres personnes, ce qui soulève des questions quant à savoir si la drogue a le potentiel d’accélérer l’évolution de Covid.

Les résultats pourraient accroître l’examen minutieux de l’utilité du traitement, le molnupiravir, qui a été l’un des premiers médicaments Covid disponibles pour les médecins du monde entier pendant la pandémie.

Le molnupiravir agit en provoquant des mutations dans l’information génétique du Covid, ce qui affaiblit ou détruit le virus et réduit la quantité de Covid dans le corps. Cependant, l’étude publiée lundi dans la revue scientifique Nature a révélé que le Covid peut parfois survivre au traitement au molnupiravir, conduisant à des versions mutées du virus qui se sont propagées à d’autres patients.

Des chercheurs aux États-Unis et au Royaume-Uni ont spécifiquement analysé 15 millions de génomes de Covid pour voir quelles mutations s’étaient produites et quand. Ils ont constaté que les mutations ont augmenté en 2022 après l’introduction du molnupiravir dans de nombreux pays.

Selon l’étude, rien ne prouve que le molnupiravir, vendu sous la marque Lagevrio, ait produit des variantes plus transmissibles ou plus graves du Covid.

Mais ces résultats sont importants pour les régulateurs qui continuent d’évaluer les risques et les bénéfices du molnupiravir, a écrit Theo Sanderson, auteur principal de l’étude et chercheur au Francis Crick Institute de Londres, dans un article poste sur X.

Un porte-parole de Merck n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur la nouvelle étude.

En février, la société a contesté une étude antérieure par la même équipe de chercheurs, qui suggérait que le molnupiravir donnait lieu à de nouvelles mutations du virus chez certains patients. Sur la base des données de l’époque, un porte-parole de Merck a déclaré qu’il ne pensait pas que le molnupiravir était susceptible de contribuer aux mutations de Covid.

La nouvelle étude intervient alors que Covid gagne à nouveau un pied plus fort aux États-Unis, principalement sous l’effet de nouvelles souches du virus.

Mais les États-Unis et d’autres pays semblent moins compter sur le molnupiravir pour lutter contre le Covid cette année : les ventes du médicament ont chuté à environ 200 millions de dollars au cours du troisième trimestre de Merck, en baisse de 83 % par rapport aux plus d’un milliard de dollars déclarés au cours de la même période d’un an. il y a.

Le molnupiravir de Merck a longtemps été controversé en raison de sa capacité à provoquer des mutations génétiques.

La Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé pour la première fois le médicament pour une utilisation d’urgence fin 2021. Mais la FDA recommande de ne pas utiliser Lagevrio pendant cette période. grossesse car des études non cliniques suggèrent que cela pourrait nuire au fœtus.

Le molnupiravir n’est pas non plus autorisé chez les patients de moins de 18 ans car il peut affecter la croissance des os et du cartilage.