Un médicament expérimental pourrait aider à prévenir la perte osseuse dans l’espace

Une équipe de scientifiques affirme avoir trouvé un nouveau moyen d’atténuer l’une des complications les plus dangereuses des voyages spatiaux : la perte constante et inévitable de la masse osseuse. Dans une nouvelle recherche publiée cette semaine, le traitement expérimental de l’équipe a pu favoriser la croissance osseuse chez les souris vivant à bord de la Station spatiale internationale pendant au moins neuf semaines, apparemment sans effets indésirables. Des études supplémentaires seront nécessaires pour valider ce traitement avant qu’il puisse être utilisé cependant chez l’homme.

Aussi amusant que cela puisse paraître, l’environnement de microgravité de l’espace peut avoir des effets profondément négatifs sur notre corps si nous restons là-haut trop longtemps. Nos os, en particulier, dépendent en réalité d’un stress mécanique régulier pour rester en bonne santé, dont une grande partie provient de la lutte contre la gravité terrestre. Sans ce stress, la production de cellules de construction osseuse (appelées ostéoblastes) commence à ralentir. Accouplé avec l’usure constante de nos os, cela conduit à perte osseuse progressive, ce qui peut alors augmenter le risque de fractures pendant la mission et peut-être même plus tard dans la vie. Les astronautes peuvent perdre jusqu’à 1 % de leur masse osseuse pour chaque mois passé dans l’espace, tandis que leur retour sur Terre peut prendre des années après un long voyage.

Les astronautes feront de l’exercice pendant des heures par jour dans l’espace pour éviter la perte osseuse, mais il s’agit d’un palliatif long et imparfait. Il est donc presque certainement essentiel de trouver une solution sûre et très efficace à ce problème pour faire des voyages spatiaux à long terme une réalité pratique pour l’humanité dans son ensemble. Des chercheurs de l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA) et du Forsyth Institute de Cambridge, dans le Massachusetts, estiment avoir franchi une étape majeure vers cet objectif.

Leurs travaux antérieurs avaient montré qu’une molécule particulière appelée molécule 1 de type NELL (NELL-1) joue un rôle crucial en nous aidant à développer et à maintenir la densité osseuse. Ils ont ensuite créé une version de NELL-1 qui pourrait rester plus longtemps dans le corps sans perdre son effet, un facteur important pour les voyages spatiaux étant donné à quel point les astronautes peuvent être occupés pendant une mission. Enfin, ils ont combiné leur NELL-1 avec bisphosphonate – une classe de médicaments déjà utilisés pour prévenir la perte osseuse – afin de mieux cibler le tissu osseux et, espérons-le, d’éviter les effets secondaires observés lors de l’utilisation typique des bisphosphonates.

Ils ont ensuite testé leur traitement sur des systèmes spatiaux et des souris terrestres, en les comparant aux témoins. Certaines des souris spatiales ne sont montées sur l’ISS que pendant quatre semaines et demie et sont revenues sur Terre, tandis que les autres sont restées et ont été observées pendant neuf semaines. Les habitants de la Terre ont apprécié leur séjour au Kennedy Space Center. À la fin de l’expérience, toutes les souris traitées présentaient des signes de croissance osseuse « sans effets néfastes évidents sur la santé », selon les auteurs.

Les résultats de l’équipe, publié Lundi, dans la revue Microgravity, ce n’est que le début de la démonstration que ce traitement peut fonctionner comme prévu. Et il faudra davantage de données pour confirmer véritablement l’innocuité et l’efficacité à long terme du médicament. Cependant, les auteurs sont enthousiasmés par les implications de leurs recherches et par ce que cela pourrait signifier pour les voyages spatiaux.

« Nos découvertes sont extrêmement prometteuses pour l’avenir de l’exploration spatiale, en particulier pour les missions impliquant des séjours prolongés en microgravité », a déclaré l’auteur correspondant principal Chia Soo dans un article. déclaration de l’UCLA.

Idéalement, ce traitement pourrait même avoir d’autres utilisations pratiques, notent les auteurs. Il existe de nombreuses pathologies sur Terre qui sapent la solidité de nos os, comme l’ostéoporose grave. Et il n’est pas exagéré d’espérer que la molécule de l’équipe puisse aider à prévenir plus généralement la détérioration musculo-squelettique.

Pour l’instant, l’équipe analyse toujours les données des souris revenues sur Terre – un exploit en lui-même, puisqu’il s’agissait du tout premier retour d’animaux vivants (« LAR Flight ») de souris réalisé par des scientifiques américains.