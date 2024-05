Un médicament existant semble prometteur pour traiter une maladie génétique rare

Les chercheurs du NIH découvrent de nouvelles voies vers le traitement du syndrome polyendocrinien auto-immun de type 1.

Quoi

Un médicament approuvé pour traiter certaines maladies auto-immunes et certains cancers a réussi à atténuer les symptômes d’un syndrome génétique rare appelé syndrome polyendocrinien auto-immun de type 1 (APS-1). Les chercheurs ont identifié le traitement en se basant sur leur découverte selon laquelle le syndrome est lié à des niveaux élevés d’interféron gamma (IFN-gamma), une protéine impliquée dans les réponses du système immunitaire, fournissant ainsi de nouvelles informations sur le rôle de l’IFN-gamma dans l’auto-immunité. L’étude, dirigée par des chercheurs de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses des National Institutes of Health, a été publiée aujourd’hui dans le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre.

Dans une étude en trois étapes, menée chez des souris et des humains, les chercheurs ont examiné comment l’APS-1 provoque des maladies auto-immunes. Le syndrome se caractérise par un dysfonctionnement de plusieurs organes, commençant généralement dès l’enfance, et est mortel dans plus de 30 % des cas. Ce syndrome héréditaire est causé par une déficience d’un gène qui empêche les cellules T du système immunitaire d’attaquer les cellules du corps, conduisant à l’auto-immunité ; infections chroniques à levures de la peau, des ongles et des muqueuses ; et production insuffisante d’hormones par les organes endocriniens, tels que les glandes surrénales. Les symptômes comprennent une irritation de l’estomac, une inflammation du foie, une irritation des poumons, une perte de cheveux, une perte de coloration de la peau, des lésions tissulaires et une défaillance d’organe.

Dans la première étape de cette étude, des chercheurs dirigés par des scientifiques du laboratoire d’immunologie clinique et de microbiologie du NIAID ont examiné l’histoire naturelle de l’APS-1 chez 110 adultes et enfants. Le sang et les tissus ont été analysés pour comparer l’expression des gènes et des protéines chez les personnes avec et sans APS-1. Ils ont trouvé des réponses élevées à l’IFN-gamma dans le sang et les tissus des personnes atteintes d’APS-1, ce qui indique que l’IFN-gamma peut jouer un rôle important dans la maladie et fournir une voie vers une cible de traitement.

Dans la deuxième étape de l’étude, les scientifiques ont examiné des souris présentant le même déficit génétique qui provoque l’APS-1 chez l’homme, et ont découvert que les animaux présentaient également des lésions tissulaires auto-immunes et des taux élevés d’IFN-gamma. Les souris également déficientes en gène de l’IFN-gamma n’ont pas présenté de lésions tissulaires auto-immunes, ce qui a montré un lien direct entre les symptômes de l’IFN-gamma et de l’APS-1. Forts de cette compréhension, les chercheurs ont recherché un médicament qui pourrait être utilisé pour réduire l’activité de l’IFN-gamma chez l’homme. Ils ont sélectionné le ruxolitinib, un inhibiteur de la Janus kinase, car il agit en fermant la voie pilotée par l’IFN-gamma. Lorsque le ruxolitinib a été administré à des souris présentant le déficit génétique responsable de l’APS-1, les réponses IFN-gamma ont été normalisées et les cellules T ont été empêchées d’infiltrer les tissus et d’endommager les organes. Ces résultats ont montré que le ruxolitinib pourrait atténuer les effets du déficit génétique, ce qui suggère qu’il pourrait être efficace pour le traitement de l’APS-1 chez l’homme.

Les chercheurs ont administré du ruxolitinib, fourni par le NIH Clinical Center, à cinq personnes (deux adultes et trois enfants) atteintes d’APS-1 au cours de la troisième étape de l’étude. La posologie et les schémas thérapeutiques ont été adaptés aux individus et les traitements ont été poursuivis pendant plus d’un an. Le médicament était sûr et bien toléré, et une amélioration des symptômes a été observée chez tous les participants à l’étude. Les analyses de sang et de tissus ont révélé une diminution de la production d’IFN-gamma à partir des cellules T, ainsi que des taux normalisés d’IFN-gamma dans le sang. De nombreux symptômes liés à l’APS-1 ont été réduits, notamment la perte de cheveux, les infections buccales à levures, l’irritation de l’estomac et de l’intestin, l’urticaire et l’inflammation de la thyroïde.

Les résultats ont révélé que la normalisation des taux d’IFN-gamma à l’aide du ruxolitinib pourrait réduire les effets néfastes de l’APS-1 chez l’homme. Les scientifiques notent qu’une étude portant sur un groupe de patients plus large et plus diversifié est nécessaire pour déterminer si le ruxolitinib et des médicaments similaires constituent des traitements appropriés pour les personnes atteintes d’APS-1. Ils écrivent que la compréhension du rôle de l’IFN-gamma dans l’auto-immunité pourrait conduire au développement de traitements pour des maladies associées. Cette recherche souligne l’importance de trouver les causes et les traitements des maladies rares.

Note éditoriale: L’APS-1 est également connue dans la littérature sous le nom de polyendocrinopathie-candidose-dystrophie ectodermique (APECED).

Référence

V Oikonomou et coll. Le rôle de l’interféron gamma dans le syndrome polyendocrinien auto-immun de type 1. Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre DOI : 10.1056/NEJMoa2312665 ​​(2024).

OMS

Michail S. Lionakis, MD, Sc.D., chef de la section de pathogenèse fongique du NIAID et chef adjoint du laboratoire d’immunologie clinique et de microbiologie du NIAID, est disponible pour discuter de cette recherche.

