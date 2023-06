Un médicament de perte de poids pourrait-il traiter la dépendance ainsi que l’obésité ?

13 juin 2023 – La classe des nouveaux médicaments amaigrissants, y compris le sémaglutide, pourrait-elle – approuvé comme Ozempic pour traiter le diabète de type 2 et Wegovy pour traiter l’obésité – également pour lutter contre les dépendances et les comportements compulsifs ?

Alors que la demande de sémaglutide pour la perte de poids augmentait après l’approbation de Wegovy par la FDA en juin 2021, des récits personnels d’avantages supplémentaires inattendus ont également commencé à faire surface pour la classe de médicaments connus sous le nom de GLP-1, qui imitent une hormone naturelle appelée peptide de type glucagon-1 qui aide une personne à se sentir rassasiée.

Certains patients prenant ces médicaments pour le diabète de type 2 ou la perte de poids ont également perdu tout intérêt pour les comportements addictifs et compulsifs tels que boire de l’alcool, fumer, faire du shopping, se ronger les ongles et se gratter la peau, comme le rapportent des articles dans Le New York Timeset L’Atlantique, entre autres. Pour l’instant, les rapports sont simplement anecdotiques, ils sont donc subjectifs et non encore vérifiés cliniquement. Mais il y a aussi quelques premières recherches pour étayer ces observations.

Études récentes et à venir

« J’espère que les analogues du GLP-1 pourront à l’avenir être utilisés contre [alcohol use disorder]mais avant que cela ne se produise, plusieurs essais GLP-1 [are needed to] prouver un effet sur la consommation d’alcool « , a déclaré Anders Fink-Jensen, MD, auteur principal d’une récente essai contrôlé randomisé de 127 patients souffrant de troubles liés à la consommation d’alcool, ou AUD.